Война лозунгов Хабирова: Башкирия объявила гонку с Татарстаном под девизом «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

Политологи по-разному оценили призыв врио главы Башкортостана снова сделать Башкирию великой

Сегодня врио главы Башкортостана обратился с посланием к Госсобранию — Курултаю республики. В своем выступлении Радий Хабиров бросил вызов соседям, перефразировав лозунг Татарстана «Без булдырабыз» на свой лад — «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!», и даже сделал отсылку к девизу Трампа: «Сделаем Башкирию сильнее». Эксперты отметили, что обращение башкирского лидера впервые прошло в необычном формате — на встречу пригласили не только высшие чины, но и рядовых сотрудников из разных сфер: от сельского хозяйства до системы образования. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Призываю к единству и консолидации»

Радий Хабиров обратился с посланием к Курултаю Башкортостана в Конгресс-холле «Торатау», хотя раньше башкирские лидеры всегда выступали в здании Госсобрания РБ. Впервые обращение проходило в неформальном ключе. В самом начале выступления врио главы региона заявил: «Мое послание не будет привычной казенной директивой. Я буду говорить о людях». И действительно, в своей речи персонально упомянул ни одного «скромного труженика, мастера своего дела».

Послание Хабирова уже сравнили с презентацией предвыборной программы — настолько она изобиловала громкими лозунгами. Так, говоря о социально-экономическом развитии Башкирии, Хабиров даже бросил своеобразный вызов соседнему Татарстану, перефразировав его известный девиз «Без булдырабыз» («Мы можем») в призыв на башкирском: «Без якшырак булдырабыз!» («Мы можем лучше»).

— Сегодня мы должны работать лучше других. Другого выбора у нас нет, если мы хотим догнать по уровню жизни регионы, которые нас обогнали. И тогда мы обязательно вернемся на передовые позиции в стране. Эта фраза будет нашим девизом! — заявил Хабиров.

Были отсылки и к американской политической культуре и фразе Трампа: «Именно такая молодежь сумеет, как говорят наши заокеанские партнеры, great again», — употребил иностранное выражение Хабиров в том смысле, что республика снова будет великой. Он призвал, чтобы главы районов и городов стали «башкирскими Рудольфами Джулиани». Последний был мэром Нью-Йорка.

Однако кроме призывов к продвижению республики эксперты не нашли в послании врио главы конкретных планов, как этого достичь.

— Общее впечатление — республике сказали двигаться алга. Послание больше похоже на предвыборную речь, были и элементы американской политической культуры. Скорее всего, он был стеснен необходимостью сказать про все отрасли, что невозможно в условиях часового выступления, поэтому обратился по приоритетам. Из тем обратили на себя внимание, что главы района смогут руководить максимум два срока, сенаторам собрания поставили задачу привлекать федеральные деньги, говорилось о том, чтобы мы не чувствовали себя провинциалами, — отметил директор ИА «МедиаКорСеть» Шамиль Валеев.

Собеседник издания также добавил, что каждый абзац послания Хабирова был словно иллюстрирован живыми примерами — приглашенными работниками из разных отраслей.

— Похоже на то, что республике придется добиваться федерального финансирования социальной сферы, сражаться, видимо, с Татарстаном предстоит. Эта тема уже прозвучала. Для татарстанцев наше обращение к вам, наверное, как комплекс, но для нас это элементы сравнения, от которого не уйти. В 90-е годы мы начинали в одинаковых условиях, но Татарстан смог более успешно воспользоваться всеми возможностями, которые давал федеральный центр для «суверенных» республик. Сейчас и наше время приходит. Скорее это внутренний вызов, а не хрущевские высказывания, что обгоним и перегоним, — считает Валеев.

Масса странных впечатлений

Это было первое обращение Хабирова, в котором эксперты выделили для себя примерно одинаковые темы и общий неформальный посыл.

— У меня масса странных впечатлений. Да, было больше личного обращения, такого не встречал, но и более пустого обращения тоже не встречал. Обычно это бывает как программа дальнейшего развития, а здесь только одна-две идеи, где был призыв «а давайте». Например, что главы районов будут занимать должность два срока максимум, но при этом не было ни слова про избираемость, что субсидии за детский сад будут давать всем. В основном абстрактная похвальба — каждый будет счастлив и так далее, только рассуждения, — указал на недостатки выступления Хабирова политтехнолог Андрей Потылицын.

В зале присутствовали прежние главы республики — Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов. Для Хабирова в этом была сложность, с которой он неплохо справился, считают эксперты: «Два врага были в зале, от этого Хабиров находился в непростом положении. Он их поблагодарил», — отметил Потылицын.

По словам эксперта, выступление можно назвать «странным сиропом-компотом» с призывами и похвальбой, который чем-то напоминает обещания советских партийных лидеров. То, что было много приглашенных работников, — очень хорошо, но в этом политтехнолога сильно смутил один факт.

— Смущает национальный состав — не прозвучало ни одной русской фамилии. Если это не ошибка, то говорит о намеренной демонстрации интересов, — недоумевает Потылицын.

Переиначенный девиз Татарстана, по мнению политтехнолога, безусловно, говорит о комплексе неполноценности.

— Эта рефлексия всегда может фигурировать. Ну не на Казахстан же нам равняться? Сравнение с Татарстаном всегда было. К тому же татарская диаспора у нас широко представлена, примерно треть населения. Ну и переиначили слова, ничего не могут придумать, — продолжает Потылицын.

Адресный подход к каждой социальной группе

В сравнении с Татарстаном политолог Аббас Галлямов не видит ничего странного.

— Мало какой социум обходится без ролевых моделей, которым он подражает и стремится превзойти. Жители Башкирии гонятся за татарстанцами, те хотят быть лучше Москвы, москвичи соревнуются с лучшими мегаполисами мира, и все вместе хотят «догнать и перегнать Америку». В этом смысле ничего необычного в словах Хабирова нет, — считает Галлямов.

Что касается озвученных тем на послании, то он отметил особое положение Хабирова.

— Могу сказать только, что пока он находится в таком положении, что бы он ни сказал, понравится все. Он новое лицо, и на него возлагаются все несбывшиеся надежды и нереализованные мечты, а их у жителей Башкирии много. Это и есть то, что называется карт-бланшем, — уверен эксперт.

Многие обратили внимание на упоминание практически каждой социальной группы.

— Для себя отметил, что был адресный подход к каждой социальной группе, был формат со слайдами, чего раньше не было. Раньше был формат именно отчета, сегодняшнее выступление, наоборот, было больше очеловечено. Главный посыл — персонификация, что ответственность будет ложиться не на министерство, а на руководителя. Ключевые повестки — это поиск новых возможностей, новых стратегий, кадровая повестка, сюда можно отнести и высказывание, что Башкортостан снова будет великим, — прокомментировал «Реальному времени» выступление Хабирова политолог Дмитрий Казанцев.

Как и Потылицын, он отметил чествование Хабировым своих предшественников.

— Он понимает, что нужно консолидировать региональные элиты, чтобы не было контрэлит, он пресек их, что очень важно, — считает Казанцев.

Такое неожиданное и новое по формату выступление он называет политическим модерном, находит определенную схожесть в технологических подходах с Сергеем Кириенко, в том, что все механизмы должны быть использованы.

А переделанная фраза первого президента Татарстана не комплекс башкир, а только стремление быть более успешными:

— Думаю, что обращение шло в положительном ключе, речь о перенимании опыта, более успешных практик. Он не скрывает, что есть более успешные соседи, есть самокритика. Это только стремление к лучшим, готовность к самокритике. Его выступление убедительно, потому что у Хабирова уже есть история успеха, которую он собирается транслировать на Башкортостан, есть набор готовых решений, чувствуется, что есть работа с федеральным центром, — продолжил эксперт.