Наказывать по полной: в январе Татарстан попросит отменить скидку 50% на оплату штрафов ГИБДД

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. Напомним, накануне президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Госсовет РТ может выступить с соответствующей инициативой уже в конце января. Вместе с тем эксперты «Реального времени» оценивают это непопулярное в народе решение скептически и сомневаются, что таким образом удастся увеличить денежные поступления в бюджет. Подробности — в нашем материале.

Неэффективные скидки?

Накануне на совместном заседании кабинета министров РТ и коллегии МВД по РТ Рустам Минниханов предложил отказаться от 50-процентной скидки при уплате штрафов за нарушение ПДД.

— Я считаю, что законодатель здесь не учел. 50-процентные скидки на штрафы — ну что это такое? Если человек совершил нарушение, какая может быть скидка? Статистика показывает, что мы теряем из-за этого почти 3 миллиарда рублей по этому году. 3 миллиарда рублей! Никакого улучшения собираемости мы не видим, от этого порядка больше не стало. Нарушил — значит, он должен заплатить штраф, — твердо убежден президент РТ.

Вырученные благодаря отмене скидок 3 млрд рублей татарстанский лидер предложил направить на обеспечение безопасности дорожного движения. Рустам Минниханов поручил татарстанскому парламенту подготовить соответствующую инициативу и выйти с ней на вице-премьера правительства РФ Максима Акимова. Юридически обосновать предложение он попросил прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Президент полагает, что сложившаяся статистика доказывает неэффективность введенной меры, и называет скидку популистским шагом. Напомним, возможность оплачивать лишь половину суммы от штрафов за большинство нарушений ПДД у россиян появилась в январе 2016 года. Скидка не распространялась на повторные нарушения и наказания за алкогольное опьянение. Причем получить ее можно, только если водитель успел оплатить штраф в первые 20 дней с момента, когда инспектор выписал постановление о наказании.

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов рассказал «Реальному времени», что в татарстанском парламенте уже ждут постановления кабмина РТ по итогам вчерашнего заседания.

— Когда оно к нам придет, мы его посмотрим, создадим группу и будем работать. Законопроект принят российской Госдумой, видимо, мы будем выходить с просьбой пересмотреть эти вещи. Но пока говорить об этом очень рано, — рассказал собеседник издания.

По словам Нугуманова, Госсовет РТ может подготовить документы для выхода с предложением к Госдуме в конце января. Он также отметил, что раз президент Татарстана выступил с такой инициативой, значит, у него были для этого основания.

— Значит, у него была информация, что бюджет теряет более 3 млрд, а ничего не выигрывает, потому что нарушители намного меньше платят и потом продолжают нарушать, — пояснил Нугуманов.

Татарстан стабильно в топ-3 по объемам выплаченных штрафов

Судя по всему, принятые льготы для проштрафившихся водителей в российском правительстве все-таки считают эффективными. В середине декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий 20-дневный срок оплаты штрафов со скидкой. Изменения коснулись лишь тех случаев, когда уведомление о штрафе пришло на почту позднее срока. При такой ситуации оплатить штраф можно будет либо в суде, либо в ГИБДД, в зависимости от того, кто выносил постановление.



О строгости к автовладельцам на дорогах Татарстана по сравнению с другими регионами давно ходят легенды. Это подтверждает и сумма выписанных штрафов в регионе. Например, за 2016 год в рейтинге аналитиков проекта «Новости о штрафах ГИБДД» республика заняла первое место по количеству наказаний рублем для водителей. Однако в первом полугодии 2018-го аналитики «Реального времени» выяснили, что в целом по России и в частности по Татарстану собираемость штрафов упала. Республика в разрезе регионов закрепила за собой третью позицию по объемам поступлений. Аналогичная ситуация складывалась и по итогам первого полугодия 2017 года. Вместе с тем, по данным нашей аналитической службы, в 2017 году республика стала девятой в России по количеству нарушений ПДД. За семь лет число водителей-нарушителей снизилось в два с лишним раза — с 1,3 млн до 636 тысяч.

Что интересно, статистика по льготной оплате штрафов в течение 20 дней показывает, что в Татарстане эта инициатива пользуется популярностью. Республика, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Башкортостаном, вошла в число регионов, где автомобилисты чаще всего экономят 50% на уплате штрафов.

«Бюджет вообще не должен рассчитывать на эти деньги»

Судя по всему, Татарстан станет первым регионом, который выступит с инициативой отменить скидку на оплату штрафов. По крайней мере, информация из других регионов с такой инициативой еще не появлялась.

Представитель ФАР в Казани Дмитрий Золотов связал решение татарстанских властей отказаться от скидок с тем, что в Татарстане основные денежные потоки за штрафы идут с камер видеофиксации.



— Основной доход идет с нарушений скоростного режима. В других регионах вообще не стоит такая задача, им без разницы. В том же Воронеже, Тамбове камеры обслуживает частная компания, которая берет почти 50% от стоимости штрафа. Получается, если человек нарушает скорость на 500 рублей, грубо говоря, 250 рублей идут частнику, и около 30—50% — в бюджет. В тех регионах работает коммерческая служба. Так же в столице — там тоже все разделено, и часть средств получают одни, часть — другие. Они получают свои 40—50% с каждого штрафа. Им без разницы, сколько человек будет платить, они получают именно с выписанного штрафа, а не с суммы 50%, — объяснил эксперт.

В Татарстане, по его мнению, 50%-ная скидка действительно не очень эффективный способ профилактики нарушений на дорогах, но за счет ее отмены бюджет вряд ли получит больше денег.

— 50% скидки — это большой бонус для водителей, и поэтому очень многие стали оплачивать штраф максимально быстро. Но так как Татарстан — регион с развитыми IT-технологиями, с видеокамерами, то для республики эта скидка не выгодна. Получается, что многие сразу оплачивают штрафы за счет скидки. Если скидку уберут, то люди опять перестанут платить. По сути, общая сумма полученных средств не сильно изменится. Просто мы все прекрасно понимаем, кто обслуживает камеры, кто за этим стоит и куда эти деньги идут. Поэтому это выгодно в большей степени не бюджету, а тем людям, которые обслуживают эти камеры и получают с них деньги, — считает Дмитрий Золотов.

В случае отмены скидки, по мнению собеседника издания, люди станут меньше нарушать, но и платить будут тоже меньше. Скидку в 50% он называет предложением для водителей оплачивать два штрафа по цене одного. Психологически отдать 250 рублей вместо 500 гораздо проще, и, как следствие, любителям нарушать скоростной режим такие санкции кажутся незначительными и они не ведут к снижению количества нарушений на дорогах.

— Многие чиновники даже рады тому, что есть такие лазейки в законе. Значит, можно официально нарушать скоростной режим. Если ему надо быстро доехать, то он готов оплатить — это как платная дорога. Вот ему надо проехать из региона в регион, он плюнул на все, заплатил 2—3 тысячи штрафов, зато быстро долетел. Это такая легализация скоростного режима сверх нормы за копейки, — полагает представитель ФАР в Казани.

Комментируя информацию о том, что бюджет из-за скидки теряет 3 млрд рублей, Дмитрий Золотов говорит, что не согласен с таким подходом.

— Штрафы — это не налог. Бюджет вообще не должен ничего получать. Если он будет получать — это говорит о том, что у нас не все соблюдают правила дорожного движения. Получается, что они надеются на штрафы: чем больше оштрафуют, тем им лучше. Это неправильная позиция руководства республики. Они не должны делать акцент на штрафах, они должны, наоборот, минимизировать их. Чем меньше штрафов, тем лучше они работают, и профилактика со стороны ГИБДД работает. А тут получается, что они готовы драть три шкуры и потом жаловаться, что бюджет недополучает. Бюджет вообще не должен рассчитывать на эти деньги, — считает Дмитрий Золотов.

Автоюрист, руководитель юрцентра «АмальГлобал» Камиль Абдулхаликов акцентирует внимание на другом. По его словам, если в уголовном праве есть понятие амнистии, облегчения наказания, то в административных делах практика обычно не предполагает смягчения наказания, в том числе и в случае с нарушениями ПДД.

— Почему-то досрочного возврата прав и так далее не предусматривается. Здесь то же самое — человек имеет право. По своей практике могу сказать, что скидка в 50% многих людей останавливает от того, чтобы в дальнейшем нарушать правила дорожного движения, — говорит юрист. Правда, оговаривается — речь о законопослушных автомобилистах, но есть и другие.

По его твердому убеждению, прежде чем лишать автолюбителей скидки, нужно повышать квалификацию, профессионализм сотрудников ГИБДД, поднять им зарплату. Это позволит улучшить контроль на дорогах. А пока положительного эффекта от отмены скидок собеседник издания не видит.

— Человек, попавший на незначительный штраф, оплачивает 50% и делает соответствующие выводы. Другое дело, если была бы, допустим, такая инициатива: если есть систематические правонарушения, то в данном случае штраф уплачивается в полном объеме, — рассуждает Камиль Абдулхаликов.

По его мнению, подобные меры стоило бы ввести в случае незначительных правонарушений — например, при превышении скоростного режима.