С Новым годом! Подорожает ли в январе проезд в автобусах Казани до 28 рублей?

Исполком Казани поддержал перевозчиков татарстанской столицы, но урезал их аппетиты

Фото: Владимир Васильев

Проезд в казанских автобусах может в ближайшее время подорожать до 28 рублей. Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Госкомитет РТ по тарифам поступило консолидированное обращение мэрии Казани и городских перевозчиков, на основании которого должен решиться вопрос об установлении новых тарифов на проезд в городских автобусах.

Сегодня еще по 25, а после боя курантов могут и по 28



— Сегодня к нам поступило консолидированное обращение от исполкома и перевозчиков, в котором они просят поднять тариф на одну поездку за наличный расчет до 28 рублей, — сообщили в Госкомитете РТ по тарифам, отвечая на запрос «Реального времени». — Срок рассмотрения заявления — до 30 дней.

«До» означает, что рассмотреть обращение Госкомитет может и раньше. Следовательно, платить за билет на три рубля дороже теоретически казанцы могут уже в январе. Единственное, в чем сомневаться не приходится, — что до нового года будут действовать старые тарифы: новые за оставшиеся считанные дни просто не успеют принять…

На вопросы корреспондента «Реального времени» о том, какой размер тарифа и компенсации за перевозку в Казгорисполкоме считают разумным и обоснованным и в какие сроки предполагается увеличить стоимость проезда, в пресс-службе исполкома ответили: «Без комментариев».



«Мы просили 32!»

Вопрос о необходимости повышения платы за проезд перевозчики поставили ребром в октябре, пригрозив, что при существующих тарифах поневоле преподнесут казанцам к началу нового года неприятный сюрприз — обанкротятся и перестанут обслуживать маршруты. Тогда же перевозчики представили в исполком расчеты, которыми обосновали новую цену билета — 32 рубля. То есть на семь рублей дороже действующей.

— В консолидированном заявлении мы просим поднять стоимость билета, — ответил сегодня директор обслуживающего автобусный маршрут №62 ООО «Агромир» Владимир Капитонов. — А ранее мы предоставляли расчеты, в которых предлагали стоимость поездки в 30—32 рубля, и мы считаем обоснованной эту цифру. Мы также просим принять решение о компенсации нам из бюджета проезда льготников в полном объеме, то есть по 28 рублей за поездку, и установить более высокий тариф на проездной на 50 поездок — тоже исходя из 28 рублей за одну поездку, либо вообще убрать этот вид проездного из тарифного меню.

МУП «ПАТП №2» и ПУП «ПАТП №4», на долю которых приходится львиная доля городских маршрутов, находятся в глубоком прогаре. Фото Антона Журавлева



Капитонов заверил, что при том тарифе, который просят казанские перевозчики, они смогут обеспечить заработную плату водителям в размере 50—60 тыс. рублей в месяц, обновить в соответствии с планом парк автобусов (заменить новыми на условиях лизинга машины, которые были приобретены в 2008 году), оборудовать к августу, как того требует законодательство, все автобусы тахографами для контроля за режимом работы водителей и нанять достаточно водителей — по два на каждый автобус, чтобы исключить переработки.

Директор «Агромира» заметил также, что участники сегодняшней встречи в комитете по транспорту надеются на скорейшее разрешение вопроса о новом тарифе за проезд, поскольку уже сейчас, чтобы выплачивать зарплаты работникам, предприятия вынуждены брать кредиты, и если такая практика продолжится, то дело кончится банкротством.

В прогаре — сплошь МУПы

Возможно, именно прогноз скорого банкротства казанских автоперевозчиков, который позавчера депутат Руслан Юсупов озвучил на 44-й сессии Госсовета РТ, подтолкнул топтавшийся больше двух месяцев на месте исполком к действию.

И это не пустые слова. Как свидетельствует ресурс «Спарк-Интерфакс», МУП «ПАТП №2» и ПУП «ПАТП №4», на долю которых приходится львиная доля городских маршрутов — 19 и 18 соответственно, находятся в глубоком прогаре. Еще 2017 год ПАТП-2, имея в лизинге 24 автобуса и почти полуторамиллиардную выручку, закончило с убытком в 15,75 млн рублей. А ПАТП, у которого в лизинге 77 машин, при выручке в 1,1 млрд ушло в минус на 11,25 млн.

Правда, у частников, которые обслуживают меньше маршрутов, чем муниципалы, финансовая ситуация получше. ООО КПАТП №9, автобусы которого работают на четырех маршрутах (и 13 из них — в лизинге), имело по итогам 2017-го почти 3,5 млн чистой прибыли. Доходы ООО «Республиканский автовокзал №7» за 2017 год на полтора миллиона превысили расходы (у него автобусов в лизинге нет), а у ООО «Республиканский автовокзал» чистая прибыль превысила 2,1 млн (15 автобусов в лизинге). ООО «КПАП №7» имело и вовсе 7,8 млн чистой прибыли (один автобус в лизинге, восемь — в залоге). И даже маленькое ООО «УМ-4», обслуживающее один маршрут и имеющее три автобуса в залоге, имело в 2017-м 48 тыс. рублей чистой прибыли.

Возможно, именно прогноз скорого банкротства казанских автоперевозчиков, который Руслан Юсупов озвучил на 44-й сессии Госсовета РТ, подтолкнул исполком к действию. Фото Романа Хасаева



Лучше меньше, да лучше

— Чтобы в долговую яму не попадать, надо на шаг вперед смотреть, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию, сложившуюся с автобусными перевозками в Казани, челнинский перевозчик Николай Тятюшкин, когда-то возглавлявший ныне уже не существующий «Союз камских перевозчиков». — Не надо брать в лизинг автобусы по 8 миллионов только на том основании, что тебе их взять велят! Нам же тоже исполком предлагал брать автобусы большой вместимости, но мы отказались и сумели доказать, что они нам не нужны.

Тятюшкин объяснил, как большие «краснобусы» разоряют перевозчиков:

— Мы на своих маршрутах используем «Форд Транзит» и «Газель Некст». На зимнюю резину на одну машину тратим 32 тысячи рублей. А на «Нефаз» одно колесо стоит 11 тысяч, а у него их шесть! Чем меньше машина, тем дешевле ее обслуживать. В Казани жалобы идут на то, что по вечерам автобусы перестали ходить? Так причина простая: пассажиров вечером мало. Если у меня автобус сделает круг в 32 километра и перевезет двух припозднившихся пассажиров, он сработает в ноль. Если большой автобус для двух пассажиров пустить — он привезет огромные убытки только на горючем. Поэтому они и не выходят на маршрут.

Челнинский перевозчик говорит, что безопасность можно обеспечить и на малых автобусах, и это подтверждается цифрами. У руководимого им ООО «Пассажирские перевозки» по итогам проверок Ространснадзор выявил всего одно нарушение. Тогда как у МУП «ПАТП №4» проверяющие из разных ведомств обнаружили 11 нарушений, у МУП «ПАТП №2» — 9. Конечно, у них автобусов больше. Но ведь и нарушения разнообразнее — и трудового законодательства, и экологического…

И по данным, недавно озвученным Средне-Волжским межрегиональным управлением Ространснадзора, чаще всего транспортное законодательство в 2018 году нарушали муниципальные предприятия. В Казани главными нарушителями, по информации ведомства, являются МУП Казани ПАТП №4 и МУП Казани ПАТП №2, причем 55 процентов нарушений — это влияющие на безопасность перевозок нарушения режима труда и отдыха водителей. А нагляднее всего количество нарушений выглядит при оценке в денежном выражении: в 2017 году перевозчикам Казани было выписано штрафов на 2,12 млн рублей, а в 2018-м — на 4,52 млн. То есть они вдвое «ускорились» в гонке за прибылью…



Челнинские перевозчики на днях также обратились с консолидированным заявлением об увеличении тарифа на три рубля — с 22 до 25 рублей. Фото Сергея Афанасьева

— Сегодня люди хотят ездить с комфортом, у нас нередко, даже если места в «Форде» остались только сзади, не садятся, ждут следующую машину, — утверждает Николай Тятюшкин. — И мы можем себе позволить ездить с незанятыми местами даже при нынешнем тарифе. И первые машины на линию у меня выходят еще до пяти утра, когда мало пассажиров. Людям же надо добираться на работу из отдаленных поселков! А у владельцев больших автобусов, чтобы выжить с низкими тарифами, выход один — увеличивать интервал движения и набивать салон — как в советское время, битком.

Челнинские перевозчики на днях также обратились с консолидированным заявлением об увеличении тарифа на три рубля — с 22 до 25 рублей. Однако Тятюшкин говорит, что для его предприятия это не было необходимостью — до лета оно вполне могло возить пассажиров по 22 рубля:

— На увеличении тарифа настаивали МУПЫ — у них большие автобусы…