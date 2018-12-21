С Новым годом! Подорожает ли в январе проезд в автобусах Казани до 28 рублей?
Исполком Казани поддержал перевозчиков татарстанской столицы, но урезал их аппетиты
Проезд в казанских автобусах может в ближайшее время подорожать до 28 рублей. Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Госкомитет РТ по тарифам поступило консолидированное обращение мэрии Казани и городских перевозчиков, на основании которого должен решиться вопрос об установлении новых тарифов на проезд в городских автобусах.
Сегодня еще по 25, а после боя курантов могут и по 28
— Сегодня к нам поступило консолидированное обращение от исполкома и перевозчиков, в котором они просят поднять тариф на одну поездку за наличный расчет до 28 рублей, — сообщили в Госкомитете РТ по тарифам, отвечая на запрос «Реального времени». — Срок рассмотрения заявления — до 30 дней.
«До» означает, что рассмотреть обращение Госкомитет может и раньше. Следовательно, платить за билет на три рубля дороже теоретически казанцы могут уже в январе. Единственное, в чем сомневаться не приходится, — что до нового года будут действовать старые тарифы: новые за оставшиеся считанные дни просто не успеют принять…
На вопросы корреспондента «Реального времени» о том, какой размер тарифа и компенсации за перевозку в Казгорисполкоме считают разумным и обоснованным и в какие сроки предполагается увеличить стоимость проезда, в пресс-службе исполкома ответили: «Без комментариев».
«Мы просили 32!»
Вопрос о необходимости повышения платы за проезд перевозчики поставили ребром в октябре, пригрозив, что при существующих тарифах поневоле преподнесут казанцам к началу нового года неприятный сюрприз — обанкротятся и перестанут обслуживать маршруты. Тогда же перевозчики представили в исполком расчеты, которыми обосновали новую цену билета — 32 рубля. То есть на семь рублей дороже действующей.
— В консолидированном заявлении мы просим поднять стоимость билета, — ответил сегодня директор обслуживающего автобусный маршрут №62 ООО «Агромир» Владимир Капитонов. — А ранее мы предоставляли расчеты, в которых предлагали стоимость поездки в 30—32 рубля, и мы считаем обоснованной эту цифру. Мы также просим принять решение о компенсации нам из бюджета проезда льготников в полном объеме, то есть по 28 рублей за поездку, и установить более высокий тариф на проездной на 50 поездок — тоже исходя из 28 рублей за одну поездку, либо вообще убрать этот вид проездного из тарифного меню.
Капитонов заверил, что при том тарифе, который просят казанские перевозчики, они смогут обеспечить заработную плату водителям в размере 50—60 тыс. рублей в месяц, обновить в соответствии с планом парк автобусов (заменить новыми на условиях лизинга машины, которые были приобретены в 2008 году), оборудовать к августу, как того требует законодательство, все автобусы тахографами для контроля за режимом работы водителей и нанять достаточно водителей — по два на каждый автобус, чтобы исключить переработки.
Директор «Агромира» заметил также, что участники сегодняшней встречи в комитете по транспорту надеются на скорейшее разрешение вопроса о новом тарифе за проезд, поскольку уже сейчас, чтобы выплачивать зарплаты работникам, предприятия вынуждены брать кредиты, и если такая практика продолжится, то дело кончится банкротством.
В прогаре — сплошь МУПы
Возможно, именно прогноз скорого банкротства казанских автоперевозчиков, который позавчера депутат Руслан Юсупов озвучил на 44-й сессии Госсовета РТ, подтолкнул топтавшийся больше двух месяцев на месте исполком к действию.
И это не пустые слова. Как свидетельствует ресурс «Спарк-Интерфакс», МУП «ПАТП №2» и ПУП «ПАТП №4», на долю которых приходится львиная доля городских маршрутов — 19 и 18 соответственно, находятся в глубоком прогаре. Еще 2017 год ПАТП-2, имея в лизинге 24 автобуса и почти полуторамиллиардную выручку, закончило с убытком в 15,75 млн рублей. А ПАТП, у которого в лизинге 77 машин, при выручке в 1,1 млрд ушло в минус на 11,25 млн.
Правда, у частников, которые обслуживают меньше маршрутов, чем муниципалы, финансовая ситуация получше. ООО КПАТП №9, автобусы которого работают на четырех маршрутах (и 13 из них — в лизинге), имело по итогам 2017-го почти 3,5 млн чистой прибыли. Доходы ООО «Республиканский автовокзал №7» за 2017 год на полтора миллиона превысили расходы (у него автобусов в лизинге нет), а у ООО «Республиканский автовокзал» чистая прибыль превысила 2,1 млн (15 автобусов в лизинге). ООО «КПАП №7» имело и вовсе 7,8 млн чистой прибыли (один автобус в лизинге, восемь — в залоге). И даже маленькое ООО «УМ-4», обслуживающее один маршрут и имеющее три автобуса в залоге, имело в 2017-м 48 тыс. рублей чистой прибыли.
Лучше меньше, да лучше
— Чтобы в долговую яму не попадать, надо на шаг вперед смотреть, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию, сложившуюся с автобусными перевозками в Казани, челнинский перевозчик Николай Тятюшкин, когда-то возглавлявший ныне уже не существующий «Союз камских перевозчиков». — Не надо брать в лизинг автобусы по 8 миллионов только на том основании, что тебе их взять велят! Нам же тоже исполком предлагал брать автобусы большой вместимости, но мы отказались и сумели доказать, что они нам не нужны.
Тятюшкин объяснил, как большие «краснобусы» разоряют перевозчиков:
— Мы на своих маршрутах используем «Форд Транзит» и «Газель Некст». На зимнюю резину на одну машину тратим 32 тысячи рублей. А на «Нефаз» одно колесо стоит 11 тысяч, а у него их шесть! Чем меньше машина, тем дешевле ее обслуживать. В Казани жалобы идут на то, что по вечерам автобусы перестали ходить? Так причина простая: пассажиров вечером мало. Если у меня автобус сделает круг в 32 километра и перевезет двух припозднившихся пассажиров, он сработает в ноль. Если большой автобус для двух пассажиров пустить — он привезет огромные убытки только на горючем. Поэтому они и не выходят на маршрут.
Челнинский перевозчик говорит, что безопасность можно обеспечить и на малых автобусах, и это подтверждается цифрами. У руководимого им ООО «Пассажирские перевозки» по итогам проверок Ространснадзор выявил всего одно нарушение. Тогда как у МУП «ПАТП №4» проверяющие из разных ведомств обнаружили 11 нарушений, у МУП «ПАТП №2» — 9. Конечно, у них автобусов больше. Но ведь и нарушения разнообразнее — и трудового законодательства, и экологического…
И по данным, недавно озвученным Средне-Волжским межрегиональным управлением Ространснадзора, чаще всего транспортное законодательство в 2018 году нарушали муниципальные предприятия. В Казани главными нарушителями, по информации ведомства, являются МУП Казани ПАТП №4 и МУП Казани ПАТП №2, причем 55 процентов нарушений — это влияющие на безопасность перевозок нарушения режима труда и отдыха водителей. А нагляднее всего количество нарушений выглядит при оценке в денежном выражении: в 2017 году перевозчикам Казани было выписано штрафов на 2,12 млн рублей, а в 2018-м — на 4,52 млн. То есть они вдвое «ускорились» в гонке за прибылью…
— Сегодня люди хотят ездить с комфортом, у нас нередко, даже если места в «Форде» остались только сзади, не садятся, ждут следующую машину, — утверждает Николай Тятюшкин. — И мы можем себе позволить ездить с незанятыми местами даже при нынешнем тарифе. И первые машины на линию у меня выходят еще до пяти утра, когда мало пассажиров. Людям же надо добираться на работу из отдаленных поселков! А у владельцев больших автобусов, чтобы выжить с низкими тарифами, выход один — увеличивать интервал движения и набивать салон — как в советское время, битком.
Челнинские перевозчики на днях также обратились с консолидированным заявлением об увеличении тарифа на три рубля — с 22 до 25 рублей. Однако Тятюшкин говорит, что для его предприятия это не было необходимостью — до лета оно вполне могло возить пассажиров по 22 рубля:
— На увеличении тарифа настаивали МУПЫ — у них большие автобусы…
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