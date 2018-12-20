Минниханов Абдулганиеву: «Ты такой шоумен, как всегда, пиаришь…»

Президент РТ пообещал помощь китайскому инвестору, отчитал министра и готов отдать промпарки в частные руки

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне инвесторов в Татарстане собрали на праздничном вечере в отеле Kazan Palace Hotel by Tasigo — поговорить о том, почему республика так перспективна для бизнеса и обсудить, чего не хватает существующим партнерам. Досталось в ходе обсуждения министру экономики Фариду Абдулганиеву, которого Рустам Минниханов назвал шоуменом и призвал быть поближе к бизнесу. О том, почему, по мнению президента РТ, инвестора здания, где проводилось заседание, можно сравнить с казанским Шамовым и о готовности отдать индустриальные парки Татарстана частным бизнесменам — в материале «Реального времени».

«Если бы я сам здесь не вмешивался, они бы давно убежали отсюда»

Заседание Клуба инвесторов Республики Татарстан решили провести в люксовом отеле Kazan Palace Hotel by Tasigo, который наглядно олицетворяет, собственно, работу местных властей с инвестором. Модерировал заседание Максим Шарафутдинов, казанец и ведущий Первого канала. Первую часть приема посвятили презентациям — рассказывали о «Казань Экспо», IT-парке, Иннополисе. Отдельно со своими проектами выступили татарстанские IT-компании, которым нужны инвесторы для расширения.

Агентство по инвестиционному развитию РТ также подготовило для инвесторов фильм, в котором прошлись по ситуации с инвестициями во всеми мире и дошли таким образом до Татарстана. В республику больше инвестируют США, Германия, Турция и Китай, а большая часть средств направляется на развитие обрабатывающих производств, на финансовую и страховую деятельность и на профессиональную и научную работу.

Во второй части заседания ждали Рустама Минниханова. С приходом президента Татарстана все оживились и начался реальный диалог инвесторов с властями. Правда, первым слово взял не он, а руководитель АИР РТ Талия Минуллина. 2018 год хозяйка «бала» назвала инвестиционно успешным и бодро объявила, что растут в республике не только инвестиции, но и география стран.

В свою очередь Рустам Минниханов первым делом остановился на турецких партнерах республики — компании Polimeks Group, которая и превратила пустующее здание бывшей Шамовской больницы в шикарный пятизвездочный отель. Следом за президентом много добрых слов в адрес Татарстана скажет председатель совета директор Polimeks Group Джим Сияки, а Рустам Минниханов вручит ему благодарность.



Следом за президентом много добрых слов в адрес Татарстана скажет председатель совета директор Polimeks Group Джим Сияки

— На этом объекте мы пытались и с малазийцами что-то сделать. Разные мысли были, пока мы не нашли инвестора в лице наших партнеров, компании Polimeks Group, — развил глава республики мысль со зданием Шамовской больницы.

Дальше неожиданно камни полетели в огород Ивана Гущина, хотя он и возглавил новый Комитет по охране памятников культурного наследия только в июне этого года.

— Гущин, я к вам обращаюсь. У нас огромное количество старинных объектов разрушается. Поведение ваших работников такое, как будто Брестская крепость, а инвестор — это какие-то фашисты, которые хотят что-то у вас отобрать. Я понимаю, что у вас есть должностные обязанности и вы должны соблюсти все интересы, в том числе и исторических памятников, но сама форма общения, как вы работаете с инвесторами… Вы как гестапо. Если бы я сам здесь не вмешивался, они бы давно убежали отсюда, — обратился Рустам Минниханов к председателю комитета.

Он напомнил, что власть должна быть в диалоге с бизнесом и сравнил турецкого инвестора с… купцом и меценатом Яковом Шамовым.

— Это просто памятник, который инвестор сделал для нашей столицы. Как благотворитель Шамов больницу построил, компания Polimeks сделала такой памятник, — отметил президент Татарстана.

Президент поможет

Продолжили прямой диалог с президентом другие бизнесмены. Слово взял китайский инвестор Чжай Юйгуй. На русском он пояснил, что говорить будет на китайском, а переводом его слов займется генеральный директор резидента ТОСЭР «Нижнекамск» ООО «Камасталь» Алевтина Кузьмина. Инвестор рассказал, что буквально вчера на площадку организовали подачу природного газа, необходимого для технологического процесса производства. Сейчас предприятие обустраивается в ТОСЭР, опережая сроки, — уже выполнена поставка и пусконаладка производственного оборудования первой очереди. Изначально это планировалось сделать только в середине 2019 года.

— Вторая очередь оборудования необходима в рамках сотрудничества с компанией Haier для организации корпусов новой техники. На данный момент мы инвестировали порядка 500 миллионов рублей в первый этап нашего производства и обеспечили около 60 рабочих мест. Мы являемся первыми резидентами ТОСЭР Нижнекамска, — перевела генеральный директор слова своего партнера.

Инвестор рассказал, что буквально вчера на площадку организовали подачу природного газа, необходимого для технологического процесса производства

Также прозвучало, что «Камасталь» работает над созданием еще одного предприятия — по производству фасадных панелей. За своевременную реакцию и поддержку в развитии бизнеса инвестор поблагодарил АИР, Минэкономики и администрацию Нижнекамска. Например, совместно с городом и Министерством экономики предприятие подало заявку в Фонд развития моногородов на ремонт подъездной дороги. Однако и нерешенные вопросы у инвестора тоже остались. В частности, он участвует в отборе Фонда развития промышленности для привлечения займов и ему необходимо получить банковскую гарантию для еще незапущенного предприятия. Содействия в этом деле господин Чжай Юйгуй попросил у президента Татарстана.

Дальше с места выступил заместитель министра промышленности Алмаз Хусаинов — сказать, что заявка была подана на дополнительное финансирование 105 млн рублей под 5% годовых. Выслушав, свое слово сказал и Рустам Минниханов: «Если надо — я с [министром промышленности и торговли РФ] Мантуровым переговорю. Формируйте заказ, я готов переговорить с министром».

После этого настала очередь министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, правда, говорил он о заявке в Фонд развития моногородов по поводу подъездной дороги. По его словам, 17 декабря заявка была одобрена фондом и 24 декабря они выходят с ней на совет. В министерстве ждут, что проект по строительству дороги будет завершен до сентября 2019 года, причем на его реализацию из бюджета Татарстана плюсом выделят 160 млн рублей.

Шоумен Фарид Абдулганиев

Гендиректор частного индустриального парка «М-7» Руслан Халилов выступил за увеличение числа частных площадок. Сам «М-7» сейчас заполнен на 87%.

— Вы выступаете за то, чтобы было больше частных парков? Вы готовы взять управление этими парками, мы готовы вам с дисконтом их продать или отдать в управление. У нас нет никакого желания, чтобы государство управляло. Обсудите ваше предложение с Министерством экономики, с Агентством инвестиционного развития, а потом представьте мне. Сразу говорю, что никакого желания, чтобы у нас были государственные или муниципальные парки, нет. Просто это вынужденная мера, чтобы как-то раскачать ситуацию. И я думаю, что даже существующие государственные и республиканские площадки надо продавать, надо отдавать инвесторам. Если отдашь — тоже, наверно, никакого интереса не будет, надо заплатить, с рассрочкой. Но мы готовы рассмотреть все ваши предложения, — отреагировал на выступление Халилова президент Татарстана.

Пользуясь случаем, гендиректор «М-7» также озвучил Рустаму Минниханову просьбу двухгодичной давности. Он попросил назначить куратора для индустриальных парков, чтобы к нему можно было обращаться с вопросами.

— Каждую неделю он и два муниципалитета докладывают, как у нас работают промплощадки, как бизнес работает. Поэтому никаких вопросов — вы все распишите, если надо, мы даже постоянно работающую группу сделаем, чтобы лучше организовать работу с парками. Мы сами заинтересованы. Если вы готовы к этому подключиться, то мы только за, никаких вопросов, — прокомментировал президент.

Фарид Абдулганиев начал говорить о том, что Минэкономики РФ в рамках нацпроекта в этом году оказало в Татарстане поддержку по привлечению 400 млн рублей бюджетных средств на промышленные парки



После этого слово взял Фарид Абдулганиев. Он начал говорить о том, что Минэкономики РФ в рамках нацпроекта в этом году оказало в Татарстане поддержку по привлечению 400 млн рублей бюджетных средств на промышленные парки. Но лучше бы министр вообще ничего не говорил.

— Ты такой шоумен, как всегда, пиаришь… — начал закипать президент Татарстана.

Фарид Абдулганиев предпринял еще один опрометчивый шаг — перебил президента и начал оправдываться. Уже на татарском Рустам Минниханов его отчитал, заметив, что надо слушать, что говорят, а не перебивать.

— Он [Халилов] в тебе не уверен, он меня спрашивает — кто. Потому что ты по верхам в Москву съездил, письмо отвез, что-то сделать. А контакта, единения нет. Вы с ним поговорите, они должны на кого-то опираться. Чего мы оправдываемся: он предлагает больше частных парков, инициативных людей. Значит, ты должен взять это в свои руки, сказать: давай, мы каждую неделю с тобой встречаемся, вот так и так, — учил работе министра президент Татарстана, добавив, что на таких, как Халилов, нужно опираться, а Абдулганиев должен быть доступен для бизнеса.

На этом обсуждение бизнеса инвесторов в Татарстане не закончилось — Минниханов хвалил «Джошкуноз-Алабуга», которые реинвестировали свои средства в новое производство в «Алабуге», а представитель «Эр Ликид Алабуга» рассказал о том, что они не только подписали двадцатилетний контракт с КАМАЗом, по которому организация инвестирует полное обеспечение предприятие промышленными газами, кроме того, французская компания сертифицировала площадку в «Алабуге» под медицинский кислород полного цикла, уже оснастила своим оборудованием шесть крупнейших клиник Казани и планирует пойти дальше на восток республики, где собирается оснастить еще девять клиник в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске в рамках государственно-частного партнерства. Помочь в реализации проекта попросили Рустама Минниханова, на что тот ответил согласием.

Завершилось обсуждение аплодисментами и музыкальным номером. А пока предприниматели и чиновники продолжали общаться за своими столами, в зале появилась одна танцующая пара — Талия Минуллина грациозно кружилась в медленном танце с одним из китайских инвесторов, чему последний, судя по выражению его лица, был откровенно рад.

1 / 41 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов