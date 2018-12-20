Большая пресс-конференция Владимира Путина: итоги года для всей страны и 1 700 журналистов

Сегодня в полдень начнется большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно на этой встрече в декабре глава государства рассказывает российским и зарубежным журналистам об итогах года, а представители СМИ спрашивают президента о том, что волнует людей. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. Немало иностранных, для них, кстати, организован синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки.

В пресс-конференции участвует корреспондент «Реального времени» Ирина Плотникова, она рассказывает о происходящем в московском Центре международной торговли в онлайн-режиме.