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Большая пресс-конференция Владимира Путина: итоги года для всей страны и 1 700 журналистов

10:40, 20.12.2018

Онлайн-трансляция «Реального времени» из Москвы

Большая пресс-конференция Владимира Путина: итоги года для всей страны и 1 700 журналистов Фото: kremlin.ru

Сегодня в полдень начнется большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно на этой встрече в декабре глава государства рассказывает российским и зарубежным журналистам об итогах года, а представители СМИ спрашивают президента о том, что волнует людей. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. Немало иностранных, для них, кстати, организован синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки.

В пресс-конференции участвует корреспондент «Реального времени» Ирина Плотникова, она рассказывает о происходящем в московском Центре международной торговли в онлайн-режиме.

Интернет-газета «Реальное время»
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