Башкирская неделя: Хамитов в «Башнефти», смог в Сибае и турецкий дипломат о Хабирове

События недели Башкортостана: ответственный за «ароматы» Сибая, очередные назначения в правительстве и «Конгресс-холл Торатау»

На минувшей неделе бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов занял теплое место в СД «Башнефти», а новый руководитель республики Радий Хабиров продолжил набирать свою команду. Однако его молчание по поводу смога в Сибае вызывает недоумение. Так же, как и упущенная встреча с генконсулом Турции в Казани. Тем временем в республике продолжаются процессы по делам об изнасиловании в полиции и взятках в республиканской прокуратуре. Туристы смогли вернуться из Китая, а вот вахтовики улетели в Екатеринбург вместо Нижневартовска.

Запасной аэродром Хамитова

В пятницу, 14 декабря, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в совет директоров «Башнефти». Также в состав совета вошел и. о. министра земельных и имущественных отношений республики Олег Полстовалов.

Они заняли места предыдущего главы Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера республики Фархада Самедова.

Ранее сообщалось, что Хамитов может возглавить совет директоров компании, однако официально эта информация пока не подтверждалась. Возможно, председателя совет изберет на первом заседании в новом составе.

СМИ уже подсчитали, что зарплата экс-главы РБ на новом месте может достигнуть 700 тысяч рублей в месяц.

Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в совет директоров «Башнефти». Фото Тимура Рахматуллина

Карьерный кризис в Сибае

На минувшей неделе на востоке Башкирии вновь произошло скандальное событие. Из-за тлеющей породы в сибайском карьере над городом установился смог с невыносимым запахом. Жители города, возмущенные тем, что не было никакой информации о ЧП, собрались на очередной стихийный митинг возле местной администрации.

В МЧС организовали оперативный штаб и определили источник смога. Ответственность на себя взял Учалинский горно-обогатительный комбинат, которому принадлежит Сибайский ГОК, разрабатывающий карьер. В компании пообещали минимизировать ущерб за 10 дней.

Между тем недоумение многих вызывает молчание республиканских властей. Никак не прокомментировал ситуацию и.о. заместителя премьера республики Илшат Тажитдинов, курирующий Зауралье. Не высказался по этому поводу и врио главы РБ Радий Хабиров, позиционирующий себя как руководителя, контролирующего все процессы в регионе — от состояния подъездов и маршруток до крупнейших производств.

Эксперты рассказали «Реальному времени», что руды в карьере осталось менее чем на 10 лет. Далее моногороду грозит гибель, поскольку он сконцентрирован как раз вокруг добывающего предприятия. Завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов считает, что спасти Сибай может «Башкирская содовая компания». Она могла бы начать разработку сырья для соды неподалеку от города.

Несколько недель назад Радий Хабиров встретился с китайскими инвесторами для обсуждения проекта строительства цементного завода в Сибае. Фото glavarb.ru

Ненужный цемент

Однако в повестке Радия Хабирова все же присутствует Сибай, правда, повод совсем другой. Несколько недель назад он встретился с китайскими инвесторами для обсуждения проекта строительства цементного завода в городе. Власти республики утверждают, что уже подписан договор об аренде земельного участка с «Сычуаньской компанией по охране окружающей среды «Цзюньхэ», которая занимается производством фильтров для воды. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей.

Однако участники рынка считают проект сомнительным. Они утверждают, что в России на сегодня переизбыток предложения по цементу.

«С экономической точки зрения этот проект ни сейчас, ни в ближайшие 5—10 лет нецелесообразен и не будет приносить прибыли», — заявил управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

Строительство цементного завода в Сибае — далеко не единственный китайский проект в Башкортостане. Развернуть производство тракторов в Благовещенске собиралась компания «Чжифан», которая выпускает системы впрыска для дизельных двигателей. Та, в свою очередь, входит в холдинг, занимающийся пчеловодством. В апреле власти республики даже разрешили без проведения торгов передать компании «Чжифан» в аренду два участка площадью 580 тыс. кв. м в Благовещенском районе республики.

По мнению генконсула, Башкирия вполне может догнать Татарстан по уровню сотрудничества с Турцией, но на это нужна политическая воля руководства республики. Фото Рината Назметдинова

Турецкий дипломат о Башкирии

Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган дал «Реальному времени» интервью по итогам своей поездки в Башкортостан. Он отметил, что за последнее время внешнеторговый оборот Турции и Башкирии сократился вдвое по сравнению с показателями 2010—2015 годов.

Дипломат рассказал, что встретиться с врио главы РБ ему так и не удалось. При этом господин Доган подчеркнул, что на торгово-экономические связи, инвестиционные отношения в первую очередь влияют именно встречи на высшем уровне. Также у него прошли встречи с членами правительства республики, ТПП РБ и верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

По мнению генконсула, Башкирия вполне может догнать Татарстан по уровню сотрудничества с Турцией, но на это нужна политическая воля руководства республики.

Активность Радия

Сам врио главы РБ Радий Хабиров не перестал делать яркие заявления. На прошедшей неделе он поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора в Башкирии. Руководитель республики посчитал, что установленные неделей ранее расценки слишком высоки.

Также он в очередной раз возмутился ситуацией на дорогах Башкирии. Хабиров снова привел подчиненным в пример Татарстан. Врио главы посетовал, что в его республике установлено слишком мало камер на дорогах — всего 223. При этом у соседей действуют уже более 1 300 комплексов видеофиксации нарушений.

Среди дел «башлыка» можно отметить подписание документа о приватизации АО «Башкиравтодор». Республика продаст часть принадлежащих ей акций компании.

Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова все же стала ректором Института развития образования РБ, несмотря на протесты сотрудников учреждения. Фото glavarb.ru

Кадровый вопрос

В команде Хабирова тоже продолжаются изменения. Назначения происходят во многих министерствах и ведомствах. Так и. о. председателя Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Геннадий Разумикин.

А вот председатель Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития Нияз Фазылов покинул пост. По официальным данным, он уволился по собственному желанию.

В то же время у Минфина республики появился новый руководитель. И. о. министра назначена Лира Игтисамова.

СМИ сообщили и о смене и. о. министра здравоохранения РБ. Теперь министерство возглавил Максим Забелин.

А вот экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова все же стала ректором Института развития образования РБ, несмотря на протесты сотрудников учреждения.

Торатау как новый символ

Власти Башкирии решили закрепить свой «успех» с решением по вопросу шиханов. Не успели жители республики осознать всю двоякость ситуации с сохранением двух гор и передаче БСК третьей, как уже в понедельник утром появилась информация о создании геопарка «Торатау».

Хабиров подписал документ о создании нового объекта на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов. В состав парка войдут памятники природы республиканского значения — гора Торатау, гора Юрактау и другие.

Кроме того, конгресс-холл в Уфе — одну из главных форумных площадок башкирской столицы — решено переименовать в «Конгресс-холл Торатау».

ФК «Уфа» официально объявил о назначении тренером Дмитрия Кириченко. Фото fcufa.pro

«Уфа» с тренером

В понедельник ФК «Уфа» официально объявил о назначении тренером Дмитрия Кириченко. Фактически он руководил игроками башкирского клуба после отставки Томарова, однако полноправно занял этот пост только на этой неделе.

Стоит отметить, что на зимний перерыв уфимцы уходят в довольно печальном положении. В турнирной таблице они на сегодня занимают 14-е место из 16-ти.

Siloviki

У правоохранителей республики дела тоже идут не лучшим образом. По крайней мере, такой вывод напрашивается после отраслевых новостей из Башкирии.

Свой пост покинул глава ГИБДД Уфы Ильнур Садыков. Он перешел на должность начальника тыла УМВД столицы РБ.

В Уфу вернулся бывший заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Однако его привезли для проведения следственных действий. Напомним, что бывший зампрокурора республики подозревается в получении взятки в 10 млн рублей.

Кроме того, развивается история с изнасилованием в отделе полиции. Адвокат девушки-дознавателя дала интервью уфимскому изданию. Она еще раз рассказала, что изнасилование не было выдумано и экспертиза выявила все характерные повреждения. Также адвокат назвала многие сведения в СМИ вбросами. Например, она опровергла информацию об аналогичном обвинении, выдвинутом девушкой против сокурсника во время учебы в вузе.

Ульфат Мустафин занял первое место среди глав столиц приволжских регионов в рейтинге «Медиалогии». Фото: ufacity.info

«Киберказаки», застрявшие туристы и «Ар-Рахим»

Условно к силовикам можно отнести и казачьи дружины, проявляющие активность в Башкирии. Атаман «Бельских казаков» Ильгам Хабибуллин рассказал о необходимости действовать в виртуальной реальности. Он заявил о возможном формировании кибердружин для борьбы с негативным воздействием на молодежь.

Другим событием недели стал крах туроператора «Жемчужная река». В результате долгов компании перед перевозчиком «ИрАэро» более тысячи туристов из Уфы, Казани, Самары и других городов не смогли вылететь домой вовремя. Даже после решения об эвакуации российских граждан они не отправились в запланированное время из-за переноса рейса. В итоге первый самолет с уфимцами прибыл на родину в четверг, с опозданием на два дня.

Любопытно, что уже в пятницу в аэропорту Уфы произошел еще один инцидент: самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете задел землю хвостом. В итоге направлявшийся в Нижневартовск лайнер был вынужден экстренно сесть в Екатеринбурге.

В то же время новый мэр Уфы Ульфат Мустафин занял первое место среди глав столиц приволжских регионов в рейтинге «Медиалогии». Он опередил постоянных лидеров этого списка: мэров Саратова, Нижнего Новгорода и Казани.

Однако пока в его вотчине решены еще не все проблемы. Генподрядчик строительства мечети «Ар-Рахим» компания «Алтын курай» до сих пор не передает объект новой организации. Строители требуют погасить долги по зарплате, после чего обещают отдать его новому подрядчику.