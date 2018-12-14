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Самолет Уфа — Нижневартовск экстренно сел в Екатеринбурге из-за удара хвостом при взлете

09:47, 14.12.2018 1
Самолет Уфа — Нижневартовск экстренно сел в Екатеринбурге из-за удара хвостом при взлете
Фото: pixabay.com

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Уфа — Нижневартовск ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 декабря, во время взлета в уфимском аэропорту. После удара воздушное судно продолжило полет. Командир самолета доложил о случившемся, в результате чего было принято решение об экстренной посадке в Екатеринбурге, где у перевозчика есть ремонтная база, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время лайнер приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. На борту находились 165 пассажиров, пострадавших нет. Самолет осматривают специалисты.

Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск пассажирам был предоставлен резервный борт.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.

ПроисшествияБизнесТранспорт Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:14
    Мы летели этим самолётом рейс Уфа-Нижневартовск. Мало того что перенесли рейс с 5:50 на 6:35. Сейчас время 13:10 мы До сих пор не можем взлететь с аэропорта Пулково Екатеринбург. Борт проводники общаются отвратительно. В статье РИА новости -"Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", посадка в Екатеринбурге прошла успешно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что 165 пассажиров рейса смогут вылететь из уральской столицы в 11.00 (9.00 мск). На время ожидания им предоставлены все положенные услуги, добавили в авиакомпании." Вранье ни чего не предоставили кроме бутылочки минимальной воды объемом 0,5 литра.
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