Самолет Уфа — Нижневартовск экстренно сел в Екатеринбурге из-за удара хвостом при взлете

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Уфа — Нижневартовск ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 декабря, во время взлета в уфимском аэропорту. После удара воздушное судно продолжило полет. Командир самолета доложил о случившемся, в результате чего было принято решение об экстренной посадке в Екатеринбурге, где у перевозчика есть ремонтная база, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время лайнер приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. На борту находились 165 пассажиров, пострадавших нет. Самолет осматривают специалисты.

Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск пассажирам был предоставлен резервный борт.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.