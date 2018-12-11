Адвокат уфимской девушки-дознавателя: «В прошлом она не обвиняла никого в изнасиловании»
Адвокат уфимской девушки-дознавателя Ирина Валиева опровергла информацию о том, что в прошлом ее подзащитная кого-то обвиняла в изнасиловании.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что девушка якобы обращалась с заявлением в полицию на сокурсника во время учебы в школе МВД. В результате, пишут издания, парень был вынужден уволиться из органов.
«Эта информация не соответствует действительности. Ранее моя доверительница никогда не подвергалась насилию и никогда не обращалась с заявлениями в правоохранительные органы», — заявила Валиева в интервью изданию ProUfu.ru.
Также она добавила, что в настоящее время после инцидента девушка-дознаватель пишет стихи, музыку, так как «именно творчество является для нее спасением от серьезной психологической травмы».
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым