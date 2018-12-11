Адвокат уфимской девушки-дознавателя: «В прошлом она не обвиняла никого в изнасиловании»

Адвокат уфимской девушки-дознавателя Ирина Валиева опровергла информацию о том, что в прошлом ее подзащитная кого-то обвиняла в изнасиловании.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что девушка якобы обращалась с заявлением в полицию на сокурсника во время учебы в школе МВД. В результате, пишут издания, парень был вынужден уволиться из органов.

«Эта информация не соответствует действительности. Ранее моя доверительница никогда не подвергалась насилию и никогда не обращалась с заявлениями в правоохранительные органы», — заявила Валиева в интервью изданию ProUfu.ru.

Также она добавила, что в настоящее время после инцидента девушка-дознаватель пишет стихи, музыку, так как «именно творчество является для нее спасением от серьезной психологической травмы».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

