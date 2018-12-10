Начальник ГИБДД Уфы покинул свой пост

Глава ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покинул свой пост. Об этом сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook.

Садыков перешел на должность начальника тыла Управления МВД России по Уфе. Пост главного государственного инспектора безопасности дорожного движения города он занимал с 2015 года.

«С Ильнуром Зафировичем мы также проработали порядка 20 лет. Пройдя все ступени службы от рядового инспектора до заместителя начальника УГИБДД, он возглавил столичное ГИБДД и руководил им до настоящего времени», — отметил Гильмутдинов.

Врио начальника отдела Госавтоинспекции Уфы назначен майор полиции Виктор Кудрявцев, пишет «Башинформ».

Напомним, ранее инспектор ГИБДД по Башкирии раскритиковал идею мэра Уфы о запрете шипованной резины.