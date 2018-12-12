МЧС: источником смога в Сибае является тление руды в закрытом карьере

В ГУ МЧС по Башкирии назвали причину ухудшения экологической обстановки в Сибае.

По информации ведомства, загазованность воздуха произошла из-за скапливания дыма от сероводорода, выделяющегося при окислении руды в закрытом карьере по добыче медной руды.

В настоящее время идут работы по устранению последствий происшествия. На месте работают 18 единиц техники и 37 человек. Согласно протоколам лабораторных исследований на территории города превышений предельно-допустимых концентраций по сероводороду в воздухе не зафиксировано.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России.