Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития лишился руководителя

Председатель Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития Нияз Фазылов покинул пост по собственному желанию. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Фазылов трудился в ведомстве с августа этого года. Предварительно, уход связан с переходом на другую работу.

Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития был создан этим летом для развития системы социально-экономического мониторинга и формирования информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики.

Напомним, сегодня исполняющим обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Геннадий Разумикин.