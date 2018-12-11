Радий Хабиров подписал распоряжение о частичной приватизации «Башкиравтодора»
Власти Башкирии планируют уменьшить долю участия в АО «Башкиравтодор». Распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров.
Согласно документу, в результате увеличения уставного капитала предприятия планируется снизить долю акций Башкирии до 50% плюс одна голосующая акция. В настоящее время государству принадлежат 100% акций дорожного подрядчика.
Контроль за исполнением распоряжения возложена на правительство РБ.
Напомним, ранее АО «Башкиравтодор» стало победителем 14 аукционов на содержание дорог в 51 районе РБ. Общая стоимость контрактов составит 6,07 млрд рублей.
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