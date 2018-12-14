Экс-министр Гульназ Шафикова возглавила Институт развития образования Башкирии

Бывший министр образования РБ Гульназ Шафикова назначена и.о. ректора ИРО Башкирии.

Представление Шафиковой в качестве временно исполняющего обязанности ректора перед коллективом состоялось в пятницу, 14 декабря, сообщили в вузе.

Ранее сотрудники Института развития образования Башкирии активно выступали против назначения Шафиковой новым ректором. Так, в рамках внеочередного собрания сотрудников учреждения, в котором участвовали более 100 человек, была подписана резолюция и открытое письмо, адресованное врио главы республики Радию Хабирову.

Свое недовольство кандидатурой работники обосновывали тем, что «Шафикова некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, а также она выстраивает отношения в деспотичном тоне».

Напомним, экс-глава регионального Минобразования Гульназ Шафикова, возглавлявшая ведомство с сентября 2015 года, покинула должность по собственному желанию 3 декабря.

Перед приходом Хабирова бывший министр успела отметиться в двух резонансных историях. Сначала Шафикова опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне. После этого ее обвинили в плагиате.



