Генподрядчик строительства мечети «Ар-Рахим» передаст объект после погашения долгов по зарплате

Генподрядчик строительства мечети «Ар-Рахим» компания «Алтын курай» готова передать права на этот объект новому подрядчику. Однако сначала компания требует погасить долги по зарплате перед строителями.

Новым подрядчиком выступает трест БНЗС, пишет «Коммерсант».

В «Алтын курае» считают, что фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова обязан погасить долги перед рабочими.

«Частично остался долг. Я попросил эти долги закрыть», — приводит газета слова гендиректора компании Ильдара Ишеева.

Напомним, что возведение крупнейшего в Европе религиозного объекта было приостановлено в августе 2016 года. До этого начиная с 2012 года строительство осуществлялось на средства благотворительного фонда «Урал».

В начале ноября этого года фонд сообщил, что готов возобновить финансирование проекта.