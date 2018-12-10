Радий Хабиров поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал неподъемными для жителей республики цены на услуги на вывоз мусора на 2019 год. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ.

Во время доклада и.о. министра ЖКХ Михаил Кириллов сообщил о переходе на новую систему обращения с коммунальными отходами. По его словам, норматив накопления составит 2,6 кубометра в расчете на одного человека в многоквартирном доме, 3,7 кубометра – для проживающего в частном доме. Оплата будет не более 130 рублей на одного человека в квартире и не более 185 рублей на человека в частном доме.

Хабиров перебил Кириллова, возмутившись озвученными цифрами.

«Эти цифры я не принимаю. С кем вы их согласовывали? Опускайте эти цифры, жители не вытянут эти цифры. Это, получается, на частный сектор у нас 185 рублей ложится. Это невозможно», — заявил Хабиров.

В итоге врио главы региона поручил пересмотреть «неподъемные тарифы» совместно с региональными операторами по вывозу мусора.

Напомним, ранее власти Башкирии озвучили предварительные цены на новые тарифы на сбор и вывоз мусора.