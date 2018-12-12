Авиакомпания «ИрАэро» изменила время рейсов из Хайкоу в Самару и Уфу

Авиакомпания «ИрАэро» отложила вылет запланированных рейсов из Хайкоу в Уфу и Самару.

Отправление из Хайкоу, расположенного на китайском острове Хайнань, теперь запланировано на 13 декабря на 2.00, прибытие в Самару — на 11.00 по московскому времени. Перевозка пассажиров будет выполняться на самолете Boeing 777-200.

Кроме того, прибытие другого самолета перевозчика из Хайкоу в Уфу переносится еще на 8 часов, пишет «Интерфакс». Рейс перенесен на более позднее время, он прибудет 13 декабря в 22.25 по местному времени.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.

Вчера первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.



