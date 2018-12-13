СМИ сообщили о назначении нового главы Минздрава Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения республики Максима Забелина.

О назначении Забелина в Минздрав РБ сообщает источник ProUfu.ru. Ранее он работал на должности заместителя гендиректора московского «Национального медицинского исследовательского центра радиологии».

В пресс-службе Минздрава информацию пока не подтвердили. В настоящее время и.о. главы ведомства официально является Рафаэль Яппаров. Сегодня он участвовал в хабировском «здравчасе» в Доме республики, где обсуждались вопросы медицинской профилактики в регионе.

Напомним, ранее исполняющим обязанности министра финансов РБ была назначена Лира Игтисамова.