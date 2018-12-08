Жители Казани, Уфы и Самары не могут вылететь из Китая из-за приостановки рейсов «ИрАэро»

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Всего на острове Хайнань находятся около 1,5 тыс. российских туристов.



«С 20:00 по московскому времени 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов „Жемчужной реки“ по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности» — приводит сообщении авиакомпании "Интерфакс".

В пресс-службе перевозчика также сообщили, что Ростуризм, Минтранс и Росавиация уведомлены о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» не получила от китайской стороны слоты на рейсы в Хайкоу из Самар. Перелеты должны начаться 17 сентября, но их пришлось отложить до октября.