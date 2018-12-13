Учалинский ГОК минимизирует выделения вредных веществ в Сибае в течение 10 дней

Сибайский филиал Учалинского ГОКа планирует минимизировать выделение токсичных веществ в Сибае в течение 10 дней. Об этом заявил на заседании городской комиссии по ЧС ее глава Ильфат Сафин.

По его словам, в настоящее время УГОК ведет работы по локализации очага окисления серы, производится обволакивание точки задымления. Так, с 16 по 30 ноября засыпан 1831 кубометр породы с глиной и водой, с 1 по 11 декабря — 7893 кубометра, за 12 декабря — 1311 кубометров заготовочной смеси.

Директор Сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов в прогнозах был осторожен, но также подтвердил, что в течение 10 дней будет минимизировано выделение серных газов на территории города, пишет «РБК-Башкортостан».

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России. Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.

Вчера жители Сибая вышли на митинг из-за смога над городом.