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Атаман «Бельских казаков» заявил о возможности появления кибердружин в Башкирии

12:38, 13.12.2018 2
Атаман «Бельских казаков» заявил о возможности появления кибердружин в Башкирии
Фото: pixabay.com

В Башкирии могут появиться «киберказаки», которые будут отслеживать опасный контент в интернете. Об этом сообщил атаман «Бельских казаков» Ильгам Хабибуллин на круглом столе по обсуждению проблем казачества в регионе.

По его словам, в будущем кибердружины смогут мониторить различные ресурсы в интернете, которые наносят вред молодежи, в том числе сайты, пропагандирующие употребление наркотиков.

«Сегодня без интернета нет жизни. Какие-то моменты надо отслеживать. Работать с подрастающим поколением. И психологические моменты бывают, какое-то воздействие на молодых через интернет оказывают. Это приводит к печальным последствиям. Такие моменты нужно отрабатывать. Перспектива интересная», — рассказал Хабибуллин в интервью телеканалу UTV.

В настоящее время в Башкирии насчитывается пять казачьих обществ, в которых состоят 174 человека. Помимо охраны правопорядка, казаки участвуют в рейдах МЧС, патрулируют улицы и помогают военкоматам в поисках уклонистов.

Напомним, ранее представители 11 реестровых казачьих войск со всей России, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви создали Всероссийское казачье общество.

Общество Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:08
    Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил:
    -- Здравствуй! Что, во Христа веруешь?
    -- Верую! -- отвечал приходивший.
    -- И в троицу святую веруешь?
    -- Верую!
    -- И в церковь ходишь?
    -- Хожу!
    -- А ну, перекрестись!
    Пришедший крестился.
    -- Ну, хорошо, -- отвечал кошевой, -- ступай же в который сам знаешь курень.
    Этим оканчивалась вся церемония.

    Гоголь Николай Васильевич
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  • Анонимно 13:09
    Полная чушь! Притом финансируемая Кремлем! Не хватает уже силовых структур, надзирающих над гражданами страны? Все эти "казачьи" общества сидят на наших налогах! И занимаются освоением выданных средств! Работать идите! Сельское хозяйство поднимать! Пахать, сеять! Вас только не хватает...
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