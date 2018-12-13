Атаман «Бельских казаков» заявил о возможности появления кибердружин в Башкирии

В Башкирии могут появиться «киберказаки», которые будут отслеживать опасный контент в интернете. Об этом сообщил атаман «Бельских казаков» Ильгам Хабибуллин на круглом столе по обсуждению проблем казачества в регионе.

По его словам, в будущем кибердружины смогут мониторить различные ресурсы в интернете, которые наносят вред молодежи, в том числе сайты, пропагандирующие употребление наркотиков.

«Сегодня без интернета нет жизни. Какие-то моменты надо отслеживать. Работать с подрастающим поколением. И психологические моменты бывают, какое-то воздействие на молодых через интернет оказывают. Это приводит к печальным последствиям. Такие моменты нужно отрабатывать. Перспектива интересная», — рассказал Хабибуллин в интервью телеканалу UTV.

В настоящее время в Башкирии насчитывается пять казачьих обществ, в которых состоят 174 человека. Помимо охраны правопорядка, казаки участвуют в рейдах МЧС, патрулируют улицы и помогают военкоматам в поисках уклонистов.

Напомним, ранее представители 11 реестровых казачьих войск со всей России, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви создали Всероссийское казачье общество.