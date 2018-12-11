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Зарплата Хамитова в «Башнефти» может составить 700 тысяч рублей

12:01, 11.12.2018 2
Зарплата Хамитова в «Башнефти» может составить 700 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Зарплата экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова в совете директоров «Башнефти» может достигнуть 700 тысяч рублей в месяц.

Решение об избрании Хамитова в качестве члена совета пройдет на годовом собрании акционеров «Башнефти» в пятницу, 14 декабря. Если его изберут и будет принято финансовое положение, то бывшему чиновнику будет установлена годовая зарплата в размере 9,6 миллиона рублей в год с НДФЛ — это порядка 696 тысяч рублей в месяц, пишет «Медиакорсеть».

Напомним, 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

ОбществоПромышленностьНефть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:12
    не так уж и много
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    Анонимно 12:17
    мне б хоть половину от такой зарплаты
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