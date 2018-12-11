Зарплата Хамитова в «Башнефти» может составить 700 тысяч рублей

Зарплата экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова в совете директоров «Башнефти» может достигнуть 700 тысяч рублей в месяц.

Решение об избрании Хамитова в качестве члена совета пройдет на годовом собрании акционеров «Башнефти» в пятницу, 14 декабря. Если его изберут и будет принято финансовое положение, то бывшему чиновнику будет установлена годовая зарплата в размере 9,6 миллиона рублей в год с НДФЛ — это порядка 696 тысяч рублей в месяц, пишет «Медиакорсеть».

Напомним, 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

