Адвокат уфимской девушки-дознавателя: «Своим поведением экс-полицейские дискредитировали всю правоохранительную систему страны»
Адвокат изнасилованной девушки-дознавателя Ирина Валиева рассказала о деталях уголовного дела в отношении уфимских экс-полицейских.
В интервью изданию ProUfu.ru, Валиева сообщила, что у потерпевшей после инцидента были зафиксированы серьезные травмы, в том числе чернеющие кровоподтеки, ссадины, отеки на лице.
«Нынешние обвиняемые прекрасно это понимают и придумывают различные алиби», — отметила Валиева.
По ее словам, не исключено, что ранее бывшие полицейские могли использовать свое служебное положение «в низменных интересах» — «их жертвами могли быть и бедные женщины, не гражданки России, приходящие в миграционную службу».
«Мне глубоко обидно, что своим поведением теперь уже бывшие полицейские дискредитировали всю правоохранительную систему страны. Почувствовали себя небожителями, которые могут решить любые возникающие личные проблемы. Смешали должность с личной жизнью», — подчеркнула Ирина Валиева.
Кроме того, адвокат добавила, что приспешники обвиняемых различными путями, даже путем «вбросов» недостоверных сведений в СМИ, пытаются выставить потерпевшую девушку в неблаговидном свете.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
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