«Уфа» официально назначила Дмитрия Кириченко главным тренером

ФК «Уфа» на пресс-конференции, посвященной итогам первой части сезона РПЛ 2018/2019, объявил, что главным тренером команды утвержден Дмитрий Кириченко.

Напомним, что после отставки Сергея Томарова в ноябре Кириченко был исполняющим обязанности главного тренера.

Во встрече со СМИ приняли участие президент ФК «Уфа» Марат Магадеев и генеральный директор Шамиль Газизов, которые объявили, что контракт рассчитан на полтора года.

Напомним, что на прошлой неделе уфимцы сыграли вничью (1:1) с «Краснодаром». «Уфа» занимает 14-е место с 16 очками после 17-ти игр.