Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау»

В Башкирии появится геопарк «Торатау». Указ о его создании подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Парк расположится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Объект создается для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики и для развития туризма.

В состав парка войдут памятники природы республиканского значения — гора Тратау, гора Юрактау и другие. Также будет переименован уфимский Конгресс-холл в «Конгресс-холл Торатау».

Созданием нового объекта займется правительство РБ совместно с Академией наук РБ и УФИЦ РАН. Чиновникам необходимо будет определить объем и источники финансирования. Кроме того, парк планируется рекомендовать для включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.



