Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил экс-директор «Радио Булгар»

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Геннадий Разумикин. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Другим указом руководитель республики принял отставку прошлого председателя ведомства Расула Таипова, который ушел с должности по собственному желанию.

Ранее Геннадий Разумикин возглавлял «Радио Булгар» — с 2004 по 2011 год. Потом трудился на посту заместителя генерального директора по развитию, и.о. генерального директора ОАО «Волга-Медиа». В 2011—2013 годах — начальник отдела, директор департамента ОАО «Курорты Северного Кавказа». В 2014—2018 годах — заместитель руководителя, первый замруководителя администрации городского округа Истра в Московской области.

Напомним, сегодня мэр Уфы представил новых сотрудников городской администрации.