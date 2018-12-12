Радий Хабиров назначил нового главу Минфина Башкирии
Исполняющим обязанности министра финансов РБ назначена Лира Игтисамова. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Начинала трудовую деятельность Игтисамова в 1999 году в Министерстве экономики и антимонопольной политики РБ на должности специалиста. После работала главным экономистом в частной компании, затем перешла в администрацию президента Башкирии.
С 2012 по 2018 год занимала должность заместителя министра финансов РБ.
Напомним, вчера Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил Геннадий Разумикин.ОбществоВластьЭкономикаФинансы Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым