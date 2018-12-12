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Радий Хабиров назначил нового главу Минфина Башкирии

15:37, 12.12.2018
Радий Хабиров назначил нового главу Минфина Башкирии
Фото: glavarb.ru

Исполняющим обязанности министра финансов РБ назначена Лира Игтисамова. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Начинала трудовую деятельность Игтисамова в 1999 году в Министерстве экономики и антимонопольной политики РБ на должности специалиста. После работала главным экономистом в частной компании, затем перешла в администрацию президента Башкирии.

С 2012 по 2018 год занимала должность заместителя министра финансов РБ.

Напомним, вчера Госкомитет Башкирии по информатизации возглавил Геннадий Разумикин.

ОбществоВластьЭкономикаФинансы Башкортостан
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