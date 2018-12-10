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Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах

16:00, 10.12.2018
Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что на дорогах республики необходимо установить дополнительно 660 камер фотовидеофиксации. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, практика показывает, что там, где стоят камеры, «количество ДТП резко идет на убыль, но таких комплексов в Башкортостане пока совсем мало — всего 223».

«Нужно в несколько раз больше. Что мешало этим давно заняться, по примеру многих соседей. В Татарстане — уже 1364 камеры», — отметил Хабиров.

Также он добавил, что в рамках «транспортного часа» было принято решение приобрести и установить в 2019 году 62 стационарных и 50 передвижных комплексов, чтобы закрыть самые аварийно опасные участки на дорогах Уфы и республики.

«Далее будем привлекать внебюджетные средства, рассматривать варианты государственно-частного партнерства, чтобы на наших дорогах не осталось «темных пятен». Новые современные камеры будут работать и на скорость, и на обгон. Мы отобьем у лихачей всякое желание нарушать. Эту ситуацию обязательно дожмем», — подытожил Радий Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера он также привел Казань.

Общество Башкортостан
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