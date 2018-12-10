Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что на дорогах республики необходимо установить дополнительно 660 камер фотовидеофиксации. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, практика показывает, что там, где стоят камеры, «количество ДТП резко идет на убыль, но таких комплексов в Башкортостане пока совсем мало — всего 223».

«Нужно в несколько раз больше. Что мешало этим давно заняться, по примеру многих соседей. В Татарстане — уже 1364 камеры», — отметил Хабиров.

Также он добавил, что в рамках «транспортного часа» было принято решение приобрести и установить в 2019 году 62 стационарных и 50 передвижных комплексов, чтобы закрыть самые аварийно опасные участки на дорогах Уфы и республики.

«Далее будем привлекать внебюджетные средства, рассматривать варианты государственно-частного партнерства, чтобы на наших дорогах не осталось «темных пятен». Новые современные камеры будут работать и на скорость, и на обгон. Мы отобьем у лихачей всякое желание нарушать. Эту ситуацию обязательно дожмем», — подытожил Радий Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера он также привел Казань.