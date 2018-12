Из водоносов в цементные короли. Что стоит за проектом китайцев в Башкирии

Китайские инвестор — ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» — вновь напомнил о своих планах строить в Сибае цементный завод. Проект стоимостью порядка 13 млрд рублей обсуждался во время встречи с врио главы Башкортостана Радием Хабировым.

Надо сказать, проект по строительству цементного завода в Сибае далеко не новый. О своем намерении китайские бизнесмены заявляли еще в 2016 году. В Сибае даже было зарегистрировано юрлицо — ООО «Индустриальный парк Сычуань-Сибай» с основным видом деятельности — производство цемента и с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на данный момент учредителями компании выступают ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» и ООО «Контур» (16 процентов в уставном капитале). Единственный учредитель и директор «Контура» — бизнесмен Ринат Кузибаев. Уставный капитал фирмы — 10 тысяч рублей. По данным «СПАРК», доходов у нее нет — только расходы на 12 тысяч рублей.

Нам удалось дозвониться до Рината Кузибаева, который подтвердил, что намерения построить цементный завод у китайских инвесторов по-прежнему есть, но конкретных сроков, когда проект может быть реализован, нет. По его словам, на данном этапе подобран участок в Сибае и ведется проектирование завода.



— Переговоры ведутся, желание есть. Работы кое-какие ведутся на площадке и по проектированию. Но жестких сроков пока у них нет. Есть даже договор аренды участка. Я считаю, что по России идет нехватка цемента. Цемент завозится из того же Китая и близлежащих регионов. Наоборот, это будет хорошее подспорье в цене и качестве, — говорит Кузибаев.

Отметим, что ранее башкирская сторона в списке учредителей «Индустриальный парк Сычуань-Сибай» была представлена другим юрлицом — ООО «ИСТ». У «ИСТа» было четыре хозяина — председатель Сычуаньской ассоциации в РФ и странах СНГ Цзэн Айго, глава российского представительства Китайской государственной компании по импорту и экспорту машин «Машимпэкс» Чжэн Ган, физлица Артур Зиннуров и Ольга Богданова. О Богдановой известно, что она была партнером членов семьи вице-премьера Башкирии Илшата Тажитдинова.

Нам удалось связаться с одним из бывших учредителей ООО «ИСТ», председателем Сычуаньской ассоциации в РФ и странах СНГ Цзэн Айго. Отметим, что раньше именно он чаще всего представлял китайскую сторону на встречах с бывшим главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, где обсуждалось строительство цементного завода в Сибае. Правда, сейчас Цзэн Айго отрицает какое-либо отношение к проекту. По его словам (а он неплохо говорит по-русски), он был лишь посредником между инвестором и башкирским руководством. Причем господин Цзэн Айго имя компании-инвестора не называет.

— Я сейчас точно не знаю [на какой стадии находится проект], потому что они занимаются этим самостоятельно. Потому что они думают сами уже, знают все. Многие так делают, поэтому ничего страшного нет. Мы помогали им в самом начале, все сделали, а потом они потерялись, — рассказал Цзэн Айго.

Что касается китайского инвестора, единственная компания с названием Sichuan Junhe Environmental Protection, которую удалось найти, зарегистрирована в городе Лэшань провинции Сычуань. Ее юридический адрес полностью совпадает с адресом ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Правда, компания специализируется на продаже фильтров для воды.

Участники рынка не берутся сказать, будет ли в конечном реализован инвест-проект по строительству цементного завода в Башкортостане, но отмечают, что дефицита цемента в России точно нет.

— С экономической точки зрения, этот проект ни сейчас, ни в ближайшие 5—10 лет экономически нецелесообразен и не будет приносить прибыли, потому что рынок по цементу у нас избыточный. Мы потеряли почти 20 млн тонн потребления по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым в 2014 году. Рынок живет в условиях жесткой конкуренции, соответственно появление нового игрока не будет благоприятным: это ухудшит положение существующих игроков и не даст возможность окупить вложенные средства инвесторам, — считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

Эксперт не согласен с мнением, что в страну поставляется много китайского цемента. По выражению Гузя, в России цемента «ровно в два раза больше, чем надо». От себя добавим, что вопрос о том, нужно ли вообще открывать новое производство цемента, поднимался и в связи с другим китайским проектом — строительством завода «Аньхой Конч» в Ульяновске. В мае этого года Минпромторг даже отсрочил предоставление в пользование месторождения мела в Солдатской Ташле, аргументируя это тем, что в Ульяновске профицит цементной продукции составляет 3 млн тонн.

Соучредитель ООО «Цемент оптторг» Андрей Шишикин отмечает, что надежды инвесторов могут не оправдаться, потому что рынок цемента непредсказуем и зависит от темпов роста на строительном рынке, которые не всегда бывают высокими. К тому же, в Стерлитамаке уже есть один инвест-проект, связанный с производством цемента — это филиал «Хайдельберг-цемента». Андрей Шишикин отмечает, что его компания также сотрудничала с «Хайдельберг-цементом».

— «Хайдельберг» — это стерлитамакский завод, российско-немецкая компания. Мы с ними работали. Они как раз 2 года назад прекратили с нами работу по той причине, что доставка дорогая. Они возят [продукцию] в Казахстан, продают на Южный Урал, на восточный Татарстан, но не в Казань, — говорит эксперт.

К слову, Андрей Шишикин знаком и с представителями «Сычуаньской компании по охране окружающей среды Цзюньхэ». Они приезжали к нему, чтобы перенимать опыт.

— Из этой компании к нам приезжали два представителя, смотрели наш завод, смотрели, как работает перевалка цемента. Перевалка цемента — это железная дорога, куда подходят вагоны и вагон ссыпается в бункер, бункер с такой же емкостью, как и вагон. То есть вагон буквально за 10 минут ссыпается в бункер, дальше он перекачивается в банки. У них такого в Китае нет. Они спросили разрешение посмотреть, — вспоминает Шишикин.

С приходом в Башкортостан нового главы Радия Хабирова крупные инвестиционные проекты могут быть реализованы, считает политолог, общественный деятель Раис Тайбугин. По его мнению, если цементный завод будет построен, будет развиваться не только Сибай, но и все Зауралье. С одной стороны, появятся новые рабочие места, с другой — вокруг такого крупного предприятия можно будет развивать целый кластер и привлекать местных бизнесменов.

— Китайская компания уже провела хорошую работу, у них есть все экспертизы, они находятся на стадии получения заключения. В этом плане у них не будет проблем. Обычно если китайцы приходят, то они приходят надолго. Поэтому прежде чем прийти, они пару лет обдумывают тщательно все «за» и «против». Для них очень важна политическая составляющая, гарантия стабильности и определенные гарантии для бизнеса, — говорит Раис Тайбугин.

В то же время эксперт отмечает, что если раньше существовало негласное указание не пускать китайцев, то сейчас привлечение инвестиций стало необходимостью. По мнению Тайбугина, важно чтобы инициативу республиканских властей поддержали местные чиновники.

— В решении проблем экономических, принятии инвестиционных программ многое зависит от местных кадров: если они не будут готовы принять такой вызов, то это путь провальный. Китайцы — деликатные инвесторы. В то же время с ними нужно быть на равных, диктовать и свои условия, чтобы местное население активно принимало участие в проекте. Например, можно проводить публичные слушания. Нужна поддержка общественности, это немаловажно на сегодняшний день, — считает политолог Раис Тайбугин.

Строительство цементного завода в Сибае далеко не единственный проект китайский проект в Башкортостане. Развернуть производство тракторов в Благовещенске собиралась компания «Чжифан». Свои планы она озвучивала еще в 2015 году. В январе 2018 года, во время встречи теперь уже бывшего премьер-министра Башкортостана Рустэма Марданова с председателем правления Цзянсиской компании цифровой силовой энергии «Чжифан», председателем Башкирской международной компании «Чжифан» Ван Лунем обсуждалась возможность получить льготные кредиты и другие преференции со стороны башкирского правительства.

В апреле власти Башкирии даже разрешили без проведения торгов передать компании «Чжифан» в аренду два участка площадью 580 тыс. кв. м в Благовещенском районе республики. Раннее Минэкономразвития России сообщало, что завод по производству тракторов должны построить более чем за 5,6 млрд рублей примерно к 2021 году.

О компании Jiangxi Zhifang Numerical Control Power известно, что она основана в 2009 году с уставным капиталом 100 млн юаней. Согласно открытым источникам, фирма специализируется на разработке и производстве систем впрыска дизельных двигателей. Надо сказать, что Jiangxi Zhifang Numerical Control Power входит в китайскую корпорацию Wangshi, сфера интересов которой невероятно велика — к примеру, значительную часть бизнеса занимает пчеловодство и связанные с ним отрасли.

Гуландам Фатхуллина

Справка

Корпорация Wangshi ведет деятельность по 6 основным направлениям: высокие технологии, продукты питания и здравоохранение, биофармацевтика, коммерческая и жилая недвижимость, культура и туризм, городской менеджмент, промышленная недвижимость. Основные компании, входящие в группу:

Высокие технологии: (1) Jiangxi Zhifang Numerical Power Co.,Ltd., (2) Chengdu YiKong EFI Hi-Tech Co., Ltd., (3) Chengdu Tiandi Zhifang Engine Co., Ltd. Продукты питания и здравоохранение: (1) Jiangxi WangShi Beegarden Co., Ltd., (2) Jilin WangShi Beegarden Co., Ltd., (3) Zhuhai WangShi Beegarden Co., Ltd., (4) Shanghai Yunju Trade Development Co., Ltd., (5) Chinese-German joint venture DiMei Cosmetics Ltd., (6) Sichuan WangShi Biological Technology Co., Ltd. Биофармацевтика: (1) Jiangxi WangShi Pharmaceutical Co., Ltd., (2) Sichuan WangShi Animal Health Co., Ltd., (3) Australia HuaShi Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. Коммерческая и жилая недвижимость: (1) Jiangxi YouJin Real Estate Development Co., Ltd. ,(2) Jiangxi Zhifang Real Estate Development Co., Ltd. ,(3) Nanchang City Development Investment Co., Ltd. ,(4) Zhuhai Huashi Investment Co., Ltd. Культура и туризм, городской менеджмент: (1) Jiangsu Sweet Investment Co., Ltd., (2) Nanchang Qingyunpu Investment Co., Ltd., (3) Sichuan TianYi Tourism and Culture Investment Co., Ltd. Промышленная недвижимость: (1) Chengdu International Automobile City industrial park.

Перспективные направления сотрудничества.

1) Jiangxi Zhifang Numerical Control Power Co.,LTD является важной составной частью Корпорации дизельных двигателей Ванши и вносит своей деятельностью большой вклад в развитие высоких технологий. Совместно с Университетом Цинхуа предприятие занимается разработками и внедрением продукции (на общую сумму 250 млн юаней). Освоены основные технологии и получены необходимые патенты, благодаря чему была преодолена монополия транснациональных компаний на технологии. Совместно с ООО «Дизельные двигатели Хуабэй» и Пекинским политехническим университетом компания разрабатывает моноблочные насосы с электронным управлением для оборонной промышленности, уникальные моноблочные насосы с электронным управлением для антидетонационных дизельных двигателей, а также успешно осваивает зарубежные рынки комплектующих для моноблочных насосов. На сегодняшний день подписала соглашение с государственным предприятием Ирана I.D.E.M Jiangxi Zhifang Numerical Control Power Co.,LTD о поставках комплектующих для моноблочных насосов с электронным управлением.

2) Jiangxi WangShi Beegarden Co., Ltd.: Предприятие на сегодняшний день является крупнейший базой разведения пчел и глубокой переработки продуктов пчеловодства в Китае, также оказывая существенный вклад в разработку и производство продукции, применяемой в косметической промышленности, кулинарии, медицине, апитерапии. Имеются производственные мощности площадью 200 000 квадратных метров, в том числе основной завод по переработке продукции пчеловодства высокого качества площадью 30 000 квадратных метров, подземные резервуары для меда емкостью 6 000 тонн, специальные морозильники площадью 3 000 квадратных метров. Основными продуктами компании являются мед, пыльца, прополис, маточное молочко и еще более 160 сортов различной продукции по шести основным направлениям; годовой объем производства достигает 10 000 тонн. На территории КНР расположены четыре основных производственных базы пчеловодческой продукции, включая Jilin Wangshi и Zhuhai Wangshi, а также 25 зарубежных представительств, 3 000 специализированных магазинов торговой сети Wangshi. Штат сотрудников предприятия насчитывает более 780 человек, суммарные активы — 650 млн юаней, основной капитал 320 миллионов юаней; в 2014 году доход от продаж компании 860 млн юаней, прибыль с налогами — 120 млн юаней. В результате компания добилась значительных экономических выгод и социального эффекта. Продукция компании поставляется в Германию, Японию, Южной Корею, Аргентину, Малайзию и другие страны Европы и Юго-Восточной Азии; доля рынка компании на внутреннем рынке продукции пчеловодства составляет около 20 процентов.

3. Zhuhai WangShi Beegarden Co., Ltd., Jilin WangShi Beegarden Co., Ltd.: Компания Zhuhai Wangshi расположена на территории в 14 га и является важным логистическим центром пищевого направления концерна Wangshi на юге Китая, а также базой по производству косметической продукции бренда Dimei. Jilin Wangshi находится в живописных горах Чанбайшань, в уезде Анту провинции Цзилинь на территории 7 га. Годовой объем производства продукции пчеловодства и оздоровительной продукции достигает 5 000 тонн. Компания включена в национальную программу поддержки и оживления старой промышленной базы Северо-Востока Китая.

4. Компания Jiangxi WangShi Pharmaceutical Co., Ltd. находится в городе Цзяован в окрестностях Наньчана, на территории 52,5 га, с прекрасной природой, чистым воздухом и удобными транспортными коммуникациями. После приобретения в 2001 году государственной фармацевтической фабрики и ее реструктуризации, модификации оборудования и разработки новых лекарственных препаратов, в настоящее время предприятие производит 50 видов готовых лекарственных препаратов китайской медицины, с объемом производства в сотни миллионов юаней.

5. Sichuan WangShi Animal Health Co., Ltd.: основана в 1990 году. В 2002 году предприятие из города Цзыян провинции Сычуань было передислоцировано в Зону экономического развития Чэнду. Предприятие главным образом специализируется на разработке лекарственных препаратов для борьбы с большим и малым пчелиным клещом. Производимый предприятием препарат против клещей во всем мире производится лишь двумя компаниями (вторым производителем является Швейцария), таким образом предприятие является монополистом на внутреннем рынке препаратов против пчелиного клеща, а также поставляет продукцию в страны Азии, Америки и другие страны.

6. Chengdu International Automobile City Industrial Park: Проект расположен в самом сердце Зоны экономического развития Чэнду, на южном конце проспекта Chenglong Dadao, напротив FAW-Volkswagen, по соседству с девятью гигантами автомобильной промышленности. Проект охватывает площадь 21 га с общей площадью застройки 650 000 квадратных метров и направлен на создание базы по обработке автозапчастей, на строительство штаб-квартир, бизнес-инкубатора, центра инноваций и научных исследований, элитных коммерческих офисов, отелей и апартаментов для высококвалифицированных работников, в целом формируя комплексный промышленный парк.