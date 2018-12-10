Из водоносов в цементные короли. Что стоит за проектом китайцев в Башкирии

Китайцы начали проектировать цементный завод в Сибае, хотя большого спроса на цемент в России нет

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с «Сычуаньской компаней по охране окружающей среды Цзюньхэ», чтобы обсудить строительство цементного завода в Сибае за 13 млрд рублей. Представитель башкирской стороны в проекте утверждает, что уже подписан договор аренды земельного участка. Тем временем эксперты уверены, что китайский проект может помочь развитию депрессивного Зауралья, но вот цемента в России и так вдвое больше, чем нужно. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Уже есть договор аренды земельного участка»

Китайские инвестор — ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» — вновь напомнил о своих планах строить в Сибае цементный завод. Проект стоимостью порядка 13 млрд рублей обсуждался во время встречи с врио главы Башкортостана Радием Хабировым.

Надо сказать, проект по строительству цементного завода в Сибае далеко не новый. О своем намерении китайские бизнесмены заявляли еще в 2016 году. В Сибае даже было зарегистрировано юрлицо — ООО «Индустриальный парк Сычуань-Сибай» с основным видом деятельности — производство цемента и с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на данный момент учредителями компании выступают ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» и ООО «Контур» (16 процентов в уставном капитале). Единственный учредитель и директор «Контура» — бизнесмен Ринат Кузибаев. Уставный капитал фирмы — 10 тысяч рублей. По данным «СПАРК», доходов у нее нет — только расходы на 12 тысяч рублей.

Нам удалось дозвониться до Рината Кузибаева, который подтвердил, что намерения построить цементный завод у китайских инвесторов по-прежнему есть, но конкретных сроков, когда проект может быть реализован, нет. По его словам, на данном этапе подобран участок в Сибае и ведется проектирование завода.



Проект стоимостью порядка 13 млрд рублей обсуждался во время встречи с врио главы Башкортостана Радием Хабировым. Фото glavarb.ru

— Переговоры ведутся, желание есть. Работы кое-какие ведутся на площадке и по проектированию. Но жестких сроков пока у них нет. Есть даже договор аренды участка. Я считаю, что по России идет нехватка цемента. Цемент завозится из того же Китая и близлежащих регионов. Наоборот, это будет хорошее подспорье в цене и качестве, — говорит Кузибаев.

Отметим, что ранее башкирская сторона в списке учредителей «Индустриальный парк Сычуань-Сибай» была представлена другим юрлицом — ООО «ИСТ». У «ИСТа» было четыре хозяина — председатель Сычуаньской ассоциации в РФ и странах СНГ Цзэн Айго, глава российского представительства Китайской государственной компании по импорту и экспорту машин «Машимпэкс» Чжэн Ган, физлица Артур Зиннуров и Ольга Богданова. О Богдановой известно, что она была партнером членов семьи вице-премьера Башкирии Илшата Тажитдинова.

Нам удалось связаться с одним из бывших учредителей ООО «ИСТ», председателем Сычуаньской ассоциации в РФ и странах СНГ Цзэн Айго. Отметим, что раньше именно он чаще всего представлял китайскую сторону на встречах с бывшим главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, где обсуждалось строительство цементного завода в Сибае. Правда, сейчас Цзэн Айго отрицает какое-либо отношение к проекту. По его словам (а он неплохо говорит по-русски), он был лишь посредником между инвестором и башкирским руководством. Причем господин Цзэн Айго имя компании-инвестора не называет.

— Я сейчас точно не знаю [на какой стадии находится проект], потому что они занимаются этим самостоятельно. Потому что они думают сами уже, знают все. Многие так делают, поэтому ничего страшного нет. Мы помогали им в самом начале, все сделали, а потом они потерялись, — рассказал Цзэн Айго.

Что касается китайского инвестора, единственная компания с названием Sichuan Junhe Environmental Protection, которую удалось найти, зарегистрирована в городе Лэшань провинции Сычуань. Ее юридический адрес полностью совпадает с адресом ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Правда, компания специализируется на продаже фильтров для воды.

Цзэн Айго представлял китайскую сторону на встречах с бывшим главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, где обсуждалось строительство цементного завода в Сибае. Фото bashinform.ru

«Цемента ровно в два раза больше, чем нужно»

Участники рынка не берутся сказать, будет ли в конечном реализован инвест-проект по строительству цементного завода в Башкортостане, но отмечают, что дефицита цемента в России точно нет.

— С экономической точки зрения, этот проект ни сейчас, ни в ближайшие 5—10 лет экономически нецелесообразен и не будет приносить прибыли, потому что рынок по цементу у нас избыточный. Мы потеряли почти 20 млн тонн потребления по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым в 2014 году. Рынок живет в условиях жесткой конкуренции, соответственно появление нового игрока не будет благоприятным: это ухудшит положение существующих игроков и не даст возможность окупить вложенные средства инвесторам, — считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

Эксперт не согласен с мнением, что в страну поставляется много китайского цемента. По выражению Гузя, в России цемента «ровно в два раза больше, чем надо». От себя добавим, что вопрос о том, нужно ли вообще открывать новое производство цемента, поднимался и в связи с другим китайским проектом — строительством завода «Аньхой Конч» в Ульяновске. В мае этого года Минпромторг даже отсрочил предоставление в пользование месторождения мела в Солдатской Ташле, аргументируя это тем, что в Ульяновске профицит цементной продукции составляет 3 млн тонн.





Вопрос о том, нужно ли вообще открывать новое производство цемента, поднимался и в связи с другим китайским проектом – строительством завода «Аньхой Конч» в Ульяновске. Фото rupor73.ru



Соучредитель ООО «Цемент оптторг» Андрей Шишикин отмечает, что надежды инвесторов могут не оправдаться, потому что рынок цемента непредсказуем и зависит от темпов роста на строительном рынке, которые не всегда бывают высокими. К тому же, в Стерлитамаке уже есть один инвест-проект, связанный с производством цемента — это филиал «Хайдельберг-цемента». Андрей Шишикин отмечает, что его компания также сотрудничала с «Хайдельберг-цементом».

— «Хайдельберг» — это стерлитамакский завод, российско-немецкая компания. Мы с ними работали. Они как раз 2 года назад прекратили с нами работу по той причине, что доставка дорогая. Они возят [продукцию] в Казахстан, продают на Южный Урал, на восточный Татарстан, но не в Казань, — говорит эксперт.

К слову, Андрей Шишикин знаком и с представителями «Сычуаньской компании по охране окружающей среды Цзюньхэ». Они приезжали к нему, чтобы перенимать опыт.

— Из этой компании к нам приезжали два представителя, смотрели наш завод, смотрели, как работает перевалка цемента. Перевалка цемента — это железная дорога, куда подходят вагоны и вагон ссыпается в бункер, бункер с такой же емкостью, как и вагон. То есть вагон буквально за 10 минут ссыпается в бункер, дальше он перекачивается в банки. У них такого в Китае нет. Они спросили разрешение посмотреть, — вспоминает Шишикин.

В Стерлитамаке уже есть один инвест-проект, связанный с производством цемента — это филиал «Хайдельберг-цемента». Фото youtube.com



С приходом в Башкортостан нового главы Радия Хабирова крупные инвестиционные проекты могут быть реализованы, считает политолог, общественный деятель Раис Тайбугин. По его мнению, если цементный завод будет построен, будет развиваться не только Сибай, но и все Зауралье. С одной стороны, появятся новые рабочие места, с другой — вокруг такого крупного предприятия можно будет развивать целый кластер и привлекать местных бизнесменов.

— Китайская компания уже провела хорошую работу, у них есть все экспертизы, они находятся на стадии получения заключения. В этом плане у них не будет проблем. Обычно если китайцы приходят, то они приходят надолго. Поэтому прежде чем прийти, они пару лет обдумывают тщательно все «за» и «против». Для них очень важна политическая составляющая, гарантия стабильности и определенные гарантии для бизнеса, — говорит Раис Тайбугин.

В то же время эксперт отмечает, что если раньше существовало негласное указание не пускать китайцев, то сейчас привлечение инвестиций стало необходимостью. По мнению Тайбугина, важно чтобы инициативу республиканских властей поддержали местные чиновники.

— В решении проблем экономических, принятии инвестиционных программ многое зависит от местных кадров: если они не будут готовы принять такой вызов, то это путь провальный. Китайцы — деликатные инвесторы. В то же время с ними нужно быть на равных, диктовать и свои условия, чтобы местное население активно принимало участие в проекте. Например, можно проводить публичные слушания. Нужна поддержка общественности, это немаловажно на сегодняшний день, — считает политолог Раис Тайбугин.

Китайские тракторы в Благовещенске

Строительство цементного завода в Сибае далеко не единственный проект китайский проект в Башкортостане. Развернуть производство тракторов в Благовещенске собиралась компания «Чжифан». Свои планы она озвучивала еще в 2015 году. В январе 2018 года, во время встречи теперь уже бывшего премьер-министра Башкортостана Рустэма Марданова с председателем правления Цзянсиской компании цифровой силовой энергии «Чжифан», председателем Башкирской международной компании «Чжифан» Ван Лунем обсуждалась возможность получить льготные кредиты и другие преференции со стороны башкирского правительства.

Компания «Чжифан» собиралась развернуть производство тракторов в Благовещенске. Фото bashinform.ru

В апреле власти Башкирии даже разрешили без проведения торгов передать компании «Чжифан» в аренду два участка площадью 580 тыс. кв. м в Благовещенском районе республики. Раннее Минэкономразвития России сообщало, что завод по производству тракторов должны построить более чем за 5,6 млрд рублей примерно к 2021 году.

О компании Jiangxi Zhifang Numerical Control Power известно, что она основана в 2009 году с уставным капиталом 100 млн юаней. Согласно открытым источникам, фирма специализируется на разработке и производстве систем впрыска дизельных двигателей. Надо сказать, что Jiangxi Zhifang Numerical Control Power входит в китайскую корпорацию Wangshi, сфера интересов которой невероятно велика — к примеру, значительную часть бизнеса занимает пчеловодство и связанные с ним отрасли.

Гуландам Фатхуллина