Власти Башкирии официально переименовали «Конгресс-холл» в «Конгресс-холл Торатау» в Уфе

ГБУ РБ «Конгресс-холл» переименован в «Конгресс-холл Торатау». Соответствующий указ от 13 декабря опубликован на официальном сайте правовой информации РБ.

Новое название объект получил в рамках создания геопарка «Торатау» в Башкирии. На своем сайте он уже значится как «Конгресс-холл Торатау».

Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.



