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Власти Башкирии официально переименовали «Конгресс-холл» в «Конгресс-холл Торатау» в Уфе

09:23, 14.12.2018
Власти Башкирии официально переименовали «Конгресс-холл» в «Конгресс-холл Торатау» в Уфе
Фото: ufacongresshall.ru

ГБУ РБ «Конгресс-холл» переименован в «Конгресс-холл Торатау». Соответствующий указ от 13 декабря опубликован на официальном сайте правовой информации РБ.

Новое название объект получил в рамках создания геопарка «Торатау» в Башкирии. На своем сайте он уже значится как «Конгресс-холл Торатау».

Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.

Справка

«Конгресс-холл Торатау» — это площадка, где проводятся мероприятия различного формата – от международных конференций и форумов до свадебных регистраций и банкетов.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
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