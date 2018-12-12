«Господин Хабиров тоже обучался в магистратуре в турецком вузе...»

Генконсул Турции: почему врио главы Башкирии не встретил дипломата, приедут ли в Уфу Таркан и Mor ve Ötesi и могут ли турки помочь «Соде»

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган совершил рабочий визит в Уфу. Это была его первая поездка в Башкирию. В интервью «Реальному времени» дипломат рассказал о своих деловых встречах в башкирской столице, планируемых культурных мероприятиях, несостоявшихся контактах с врио главы РБ Радием Хабировым и турецких учителях для мусульман Башкортостана. Также наш собеседник поделился мнением, как Уфа сможет догнать Казань в отношениях с турецкими инвесторами.

«Отставку премьера Башкирии мы не обсуждали»

— Садык-бей, это была ваша первая поездка в Башкирию?

— Башкортостан относится к нашему консульскому округу. Да, это мой первый визит в республику. Мы придаем большое значение региону и нашим торгово-экономическим отношениям. Для меня, как генконсула, это была значимая поездка.

— Как турецкий бизнес представлен в Башкортостане?

— Во время всех встреч я неоднократно делал акцент на торгово-экономическом сотрудничестве. Есть компании, которые давно уже встали на рельсы и успешно ведут свою деятельность в республике. Прежде всего, это два больших завода — «Русджам» (производство стеклотары, — прим. ред.) и «Эфес Пилснер» (пивоварение, — прим. ред.). Кроме них, в Уфе и других городах присутствует турецкий средний и малый бизнес, который представлен в производстве текстиля, пищевой промышленности и т. д.

Мы оценили, пересмотрели возможности наших торгово-экономических связей. Вместе пришли к выводу, что по сравнению с периодом 2010—2015 годов наш внешнеторговый оборот с Башкортостаном сократился наполовину. Однако показатели текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года говорят о позитивных изменениях: цифры возросли. Обе стороны выразили удовлетворение начавшимся ростом. Турция в основном закупает в Башкирии продукцию нефтехимической промышленности — углеводороды. Из Турции в регион поставляется текстиль, детали машиностроения. 70—80% оборота приходится на экспорт из Башкортостана, то есть регион больше продает, а мы закупаем. Хотим увеличить торговые показатели: обе стороны настроены еще больше продавать друг другу своих товаров.

— Вы только что сказали, что с 2010 по 2015 годы обороты сократились…

— Да, в период с 2010 по 2015 годы оборот колебался на уровне 350—400 млн долларов.

— С чем вы связываете это сокращение?

— Думаю, нужно просто активизироваться и более интенсивно нарабатывать торговые связи.

Мы оценили, пересмотрели возможности наших торгово-экономических связей. Вместе пришли к выводу, что по сравнению с периодом 2010—2015 годов наш внешнеторговый оборот с Башкортостаном сократился наполовину. Однако показатели текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года говорят о позитивных изменениях



— Не было каких-то препятствий со стороны руководства Башкирии или России?



— Я не об этом говорю. Причина — в рыночной ситуации и торговых связях. В целом очень важны внешнеторговые связи. Если они будут укрепляться, то, возможно, вскоре достигнем прежних цифр.

— Два года назад был кризис в отношениях двух государств. И после взаимных санкций обороты между странами заметно упали…

— Разумеется, такие ситуации влияют на торговлю, цифры начинают хромать. Возможно, было влияние и этого фактора. Но немаловажна активная деятельность — участие в различных ярмарках, выставках, сотрудничество между торгово-промышленными палатами, обмен делегациями. Все это влияет на общую картину.

— В Уфе вы встречались с премьер-министром РБ Рустэмом Мардановым. Какие направления сотрудничества он вам предложил?

— Мы и раньше были знакомы с господином Мардановым. В марте в посольстве Турции в Москве Башкортостан проводил презентацию промышленного потенциала республики. Тогда обсуждались возможности укрепления торгово-экономических связей. В Уфе башкирское правительство подчеркнуло, что придает большое значение нашим экономическим связям, инвестициям в Башкортостан. Мы в свою очередь сказали, что готовы укреплять сотрудничество с регионами Российской Федерации, башкирская сторона это положительно восприняла. Правительство республики напомнило нам о проекте «Турецкий поток». В связи с укреплением сотрудничества в области энергетики нам предложили, чтобы Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) оказал содействие в подготовке специалистов в данном направлении. Также башкирская сторона сказала, что пытается оперативно решать возникающие проблемы турецких компаний, работающих в республике, и инвесторов. У меня сложилось впечатление, что правительство Башкирии придает большое значение привлечению иностранных инвесторов и обеспечению условий для их работы.

— Предлагали ли они вам вкладываться в такие сферы, как туризм, сельское хозяйство, различные направления промышленности?

— Да, такие предложения были. Мы сказали, что готовы сотрудничать в области оздоровительного туризма. В Турции сектор оздоровительного туризма весьма развит. А Башкирия знаменита на всю Россию своими здравницами. Здесь можно было бы найти какие-то точки соприкосновения интересов. Мы предложили приглашать из Турции специалистов, которые имеют опыт в области оздоровительного туризма. Также мы обратили внимание, что в Башкирии активно развивается местный туризм — этнический, гастротуризм. В Турции есть определенный сегмент туристов, которым интересно такое направление. И для этого Башкирия могла бы подготовить какой-нибудь презентационный материал. Поэтому можем пригласить из Турции туроператоров, а «Турецкие авиалинии» окажут в этом содействие. Можем позвать и крупных представителей медиасферы, организовав для них пресс-тур. В крупных изданиях есть отдельные вкладки, рубрики, приложения, посвященные туризму. Мне лично интересны башкирские юрты, традиционное коневодство, пчеловодство, кумыс…

«В Уфе башкирское правительство подчеркнуло, что придает большое значение нашим экономическим связям, инвестициям в Башкортостан. Мы в свою очередь сказали, что готовы укреплять сотрудничество с регионами Российской Федерации, башкирская сторона это положительно восприняла». Фото foreign.bashkortostan.ru



— Попробовали в Уфе кумыс?



— Да. Впервые я кумыс попробовал давно, когда работал в Казахстане. Об этом целебном напитке я знаю еще с тех времен. Мне сообщили, что лучше в Башкирию приезжать весной, когда начинается сезон, много свежего кумыса. Мне все очень понравилось. И в Турции есть группа населения, которым может быть тоже интересно направление этнического туризма.

Обратил внимание, что в Башкирии достаточно развито малое и среднее предпринимательство. Это заметно по Уфе — весьма крупному городу. В этом плане тоже можем сотрудничать, обмениваться опытом. У нас есть отдельное ведомство, которое оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Можем навести мосты с аналогичной структурой в Башкирии, чтоб они приступили к реализации совместных проектов.

— В санатории тоже побывали?

— Мы посетили санаторий «Зеленая роща». Нас встретили директор учреждения, представители Министерства здравоохранения РБ, Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. Мне показали этот санаторий, рассказали о программах, возможностях. Мы готовы организовать презентацию «Зеленой рощи» в Турции. Этот комплекс находится практически в центре города. Важно, чтобы было найдено как можно больше точек для нашего сотрудничества в сфере оздоровительного туризма.

— Тогда уже было известно, что Марданов покинет премьерский пост и уйдет в структуры Центробанка. Рустэм Хабибович не сообщал вам об этом?

— В Уфу я ездил по приглашению, которое получил задолго до появления этих слухов. Мы знали, с кем состоятся встречи. Важно, что мы продолжаем сотрудничество с республикой, диалог с башкирским правительством продолжается. Главное — преемственность, связи с республикой, и мы смотрим на вопрос именно с этой точки зрения. Наша беседа прошла весьма плодотворно, господин Марданов внимательно нас слушал, разговор был вполне содержательный. Во время беседы присутствовали другие заинтересованные лица.

Отставку или кто будет вместо него премьером — такие темы мы не обсуждали. Это внутренние вопросы стороны. И нас это не так сильно волнует. Пусть будет все в лучшем виде для республики.

Отставку или кто будет вместо него премьером — такие темы мы не обсуждали. Это внутренние вопросы стороны. И нас это не так сильно волнует. Пусть будет все в лучшем виде для республики



— Вы посещали и Торгово-промышленную палату РБ. Что обсуждали с деловыми кругами республики?



— Обсуждали, в каких направлениях могли бы развивать торговлю, а спектр достаточно широкий — строительные материалы, производство мебели, медицинское оборудование. Все эти турецкие товары могли быть востребованы на башкирском рынке. Это могут быть совместные инвестиции. Все эти идеи мы доведем до наших государственных органов. Будем стимулировать наши деловые круги активнее посещать Уфу, чтобы они знакомились, самостоятельно находили себе торговых партнеров. Представители ТПП РБ были очень заинтересованы в развитии сотрудничества. Поэтому надо всем активней поработать.

— Какие все-таки направления наиболее интересны обеим сторонам?

— Товары массового потребления. С некоторыми товарами, производящимися в Турции, все упирается в вопрос сертификации в России. Если эти вопросы будут решаться легко и быстро, лучше будет всем. Турецкая продукция в сравнении с другими иностранными товарами, присутствующими на российском рынке, более качественная и дешевле. К примеру, наше медицинское оборудование с точки зрения соотношения цены и качества заметно выигрывает.

«Хабиров тоже обучался в турецком вузе»

— Много ли сейчас в Башкирии проживает граждан Турции?

— Точные цифры не назову, но могу сказать, что они небольшие.

— В Уфе учатся и турецкие студенты…

— Их там немного. Хотели бы, чтоб их было больше. Для этого мы встретились с руководством Башкирского государственного университета. Встреча была очень плодотворной. Нас заинтересовали определенные специальности вуза — биология, химия, нефтехимия, геофизика, нанотехнологии, центры молекулярной медицины, генетических исследований, репродуктивная биология. Во всех этих направлениях мы могли бы сотрудничать. Могли бы рассмотреть возможность выдачи двойных дипломов. В БашГУ сильны филологические направления. С ними работают 64 иностранных партнера. Мы могли бы стать частью этого международного сотрудничества. В принципе, мы и ранее успешно сотрудничали. Например, есть факультет башкирской филологии и журналистики, где преподается турецкий язык. И мы по мере возможности оказываем содействие в предоставлении материалов для преподавания турецкого языка. В Турции ежегодно проводятся летние школы. Было бы неплохо студентов, изучающих турецких язык, направлять к нам на летнюю стажировку. Также будет хорошо, чтоб как можно больше башкирских студентов обращались к программам грантов, которые выделяет Турецкая Республика — бакалавриат, магистратура, докторантура.

— Признается ли российский диплом в Турции?

— Да, есть процесс нострификации дипломов (признания). У каждого направления свои правила. В некоторых специальностях, насколько знаю, автоматически признается документ о высшем образовании. Но в большинстве случаев нужно проходить дополнительный экзамен, добирать часы лекций. Например, медицина — очень специфическое направление, где подход к признанию дипломов очень требовательный.

— Много ли башкирских студентов обучается в турецких вузах?

— Согласно данным нашей государственной структуры, такие студенты есть. Но точное количество не могу назвать. Господин Хабиров тоже обучался в магистратуре в турецком вузе. Хотелось бы, чтоб обмен студентами активизировался.

«Мы знаем, что «Мехтер» очень популярен. В Башкирии будет проходить много культурных мероприятий. В ближайшем году у них состоятся Международные детские игры, Фольклориада, международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». Фото Максима Платонова



— Раньше вопросами сотрудничества в сфере культуры занимался ТЮРКСОЙ. После известных событий организация свернула свою деятельность в Уфе. Вернулся ли ТЮРКСОЙ в Башкирию?

— К сожалению, я не компетентен тут что-либо комментировать. Дополнительной информации у меня нет. Тем не менее 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры Турции и России. Поэтому в любом случае собираемся проводить культурные мероприятия в Башкирии.

— Какие именно?

— Список мероприятий находится на стадии согласования. Сейчас мы ждем утверждения в Министерстве культуры Турции. Среди наших предложений — концерты, фотовыставки, кукольный театр, обмен фольклорными группами…

— Привезете в Уфу «Мехтер» — легендарный военный ансамбль? Казанцы в прошлом году уже насладились их музыкой.

— Мы знаем, что «Мехтер» очень популярен. В Башкирии будет проходить много культурных мероприятий. В ближайшем году у них состоятся Международные детские игры, Фольклориада, международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». Нам сказали, что в июне под открытым небом состоится фестиваль искусств «Сердце Евразии». Воспользовавшись тем, что 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры, постараемся принять самое активное участие.

— А как же известные турецкие исполнители, — Таркан, Мустафа Сандал, Mor ve Ötesi, Athena?

— Все зависит от планирования и согласования в Министерстве культуры Турции.

— Есть шанс, что приедут?

— Возможно. Хотелось бы, чтоб в рамках этих мероприятий, которые будут проводиться в Год культуры между Турцией и Россией, артисты из Башкирии тоже были представлены в нашей стране. В марте следующего года мы хотим провести неделю турецкого кино в Уфе. В Казани мы уже неоднократно проводили. Думаю, жителям Уфы тоже будут интересны современные турецкие фильмы.

— Какие картины привезете?

— Современные фильмы, которые были сняты относительно недавно. Например, казанскому зрителю очень понравилась лента «Айла».

— Увидят ли уфимцы фильмы из цикла Kurtlar Vadisi («Долина волков»)? Или сериал Çalıkuşu («Королек — птичка певчая»)?

— Это вы говорите про сериалы. Мы больше хотели бы показать художественные полнометражные фильмы, которые передают национальную культуру, искусство, турецкий юмор и отражают душу народа.

«С Талгатом хазратом Таджуддином мы обсуждали, что такое традиционный ислам в России. Я ему сказал, что понимание традиционного ислама в Турции очень близко к российскому». Фото foreign.bashkortostan.ru



«С Таджуддином мы часто переходили на турецкий»

— Вы посещали Центральное духовное управление мусульман России, встречались с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. О чем с ним была беседа?

— Сейчас около Первой соборной мечети идет стройка. Рядом реставрируется здание, которое, вероятно, станет одним из корпусов Российского исламского университета. Ремонт на стадии завершения. С Талгатом хазратом Таджуддином мы обсуждали, что такое традиционный ислам в России. Я ему сказал, что понимание традиционного ислама в Турции очень близко к российскому.

— Вы имеете в виду ханафитский мазхаб, матуридитскую акыду?

— В том числе. Поэтому в Турции и России всегда экстремистские проявления были неприемлемы. Это связано с нашим пониманием религии.

— Раньше в Башкирию приглашали турецких коран-хафизов в месяц Рамазан. Будут ли они дальше приезжать?

— Это традиционная форма нашего доброго сотрудничества, которое, я надеюсь, будет продолжаться. Очень красивый формат религиозного взаимодействия.

— Это взаимодействие идет по линии «Диянет»?

— Да. Процесс курируется Управлением по делам религии (Diyanet). В священный месяц в республику приезжают коран-хафизы, читают Коран. Эта традиция продолжается несколько лет. Сотрудничество должно вестись через официальные структуры.

— Раньше в Российском исламском университете ЦДУМ России (в Уфе) преподавали турецкие специалисты. Будут ли они вновь привлекаться?

— Если есть такая потребность на местном уровне, то почему бы нет? Самое главное, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность обучения в традиционном понимании религии. И мы к такому подходу относимся с большим уважением. Турецкое и российское понимание ислама очень близки. Если мы будем сотрудничать в области преподавания религии, то следует опираться на такое традиционное понимание.

— Как я знаю, Таджуддин владеет турецким, а вы — русским. На каком языке общались?

— У нас присутствовал переводчик, хотя оба часто переходили на турецкий. Да, я заметил, главный муфтий Талгат хазрат Таджуддин знает наш язык.

Единственный путь — повысить количество контактов на различных уровнях. Нужно в различных направлениях усилить взаимодействие между местными властями, активнее посещать друг друга, встречаться с потенциальными инвесторами, приглашать их в Башкирию, проводить встречи руководства республики с деловыми кругами, представителями компетентных органов. Только так



— Посещали ли вы Духовное управление мусульман РБ, у которого в Башкирии приходов больше, чем у ЦДУМ?

— В эту поездку посетить не получилось. В следующий визит в Уфу буду рад нанести визит. У нас одинаковый подход к различным местным религиозным организациям. Мы всегда проводим встречи исходя из логики взаимного сотрудничества, никого отдельно не выделяя. В этом раз программа была весьма насыщенной — это основная причина, почему не посетил ДУМ РБ.

«Нужны встречи на высшем уровне»

— С премьером и другими официальными лицами вы встретились. Почему не удалось пообщаться с врио главы РБ Радием Хабировым?

— Это дипломатическая практика: генконсулы встречаются с руководителями регионов, которые относятся к их консульскому округу. Как генконсул всегда рад встретиться с первым лицом Башкирии. Правительство республики об этом знает. Надеюсь, в следующий раз это будет возможно. Эта встреча — визит вежливости.

— Обратил внимание, что новая команда руководства Башкирии активно укрепляет отношения с Китаем. Как турки в таких условиях могут увеличить свое влияние в регионе?

— Единственный путь — повысить количество контактов на различных уровнях. Нужно в различных направлениях усилить взаимодействие между местными властями, активнее посещать друг друга, встречаться с потенциальными инвесторами, приглашать их в Башкирию, проводить встречи руководства республики с деловыми кругами, представителями компетентных органов. Только так. Без связей, без постоянных контактов ничего не получится. Мы готовы это делать, если будет взаимное намерение — начинать надо с торгово-экономических направлений, обмена бизнес-делегациями. Мы будем способствовать визитам деловых кругов в Башкирию.

Там, где требуются высокие технологии в сфере строительства, турецкие компании могли бы здесь пригодиться.

— Кстати, о технологиях. Не поднимали ли вопрос «Соды»? Турецкие технологии пригодились бы БСК для производства.

— Нет, в основном обсуждались торговые вопросы. Что касается конкретных сфер сотрудничества, для этого должны пройти детальные рабочие встречи между специалистами. Каждый сектор должен непосредственно общаться со своими партнерами: что конкретно требуется, какие интересы — все это содержательно должно обговариваться между специалистами.

Хотел бы добавить, что очень важное значение в развитии торгово-экономических связей между регионом и Турцией играют визиты на высшем уровне. То же самое касается и культуры. Требуется осуществлять совместные проекты, для этого надо находить финансовые источники.

Основная функция генконсульства — поддержка и развитие торгово-экономических и культурных отношений. В этом плане мы придаем большое значение сотрудничеству с регионами РФ. Это не политический вопрос, мы нацелены конкретно на экономические связи



— Скажите, а какие видите различия в подходе к взаимодействию с Турцией у Башкортостана и Татарстана?

— Повторюсь, взаимодействия на высшем уровне очень влияют на торгово-экономические связи, инвестиционные отношения. Основная функция генконсульства — поддержка и развитие торгово-экономических и культурных отношений. В этом плане мы придаем большое значение сотрудничеству с регионами РФ. Это не политический вопрос, мы нацелены конкретно на экономические связи. Татарстан заметно обогащает турецко-российские отношения в экономике, торговле, культуре. Этот потенциал актуален и для Башкортостана. С Уфой можем развивать аналогичные направления. Я первый раз посетил Башкортостан. Впечатлен, насколько это крупный субъект РФ, большая численность населения. Например, очень много туристов выезжают в Анталию, Даламан. В этом году до настоящего момента из уфимского аэропорта чартерными рейсами в Анталию и Даламан вылетели около 221 тыс. туристов. В 2017 году было 160 тыс. пассажиров. То есть рост — более 60 тыс. человек. И этот год еще не закончился. Так что потенциал есть.