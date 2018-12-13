Первый самолет рейса Хайкоу — Уфа прибыл с задержкой на два дня

Самолет авиакомпании «ИрАэро» прибыл из Хайкоу в Уфу с задержкой в два дня.

Воздушное судно, на борту которого находились 374 пассажира, приземлился в 9.30 по местному времени в четверг, 13 декабря, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что уфимские туристы должны были вернуться из Хайкоу в 5.00 по московскому времени 11 декабря. Сначала время прибытия было отложено до 14 часов 12 декабря, позднее было перенесено еще на восемь часов.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.

11 декабря первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.



