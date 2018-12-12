Экс-зампрокурора Башкирии доставлен в Уфу на следственные действия

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Бывший заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов доставлен в Уфу из Москвы.

В столицу республики Горбунов был перевезен для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. В региональном Следкоме информацию не комментируют.

Напомним, ранее оперативники задержали Горбунова при попытке вылететь за рубеж. Позже он был арестован по решению Басманного суда Москвы.

Экс-зампрокурора Башкирии подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей. В 2017 году вместе с Шаретдиновым он получил деньги от первого замглавы администрации Уфы.