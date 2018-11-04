Башкирская неделя: полицейский скандал, новый мэр Уфы и выборы муфтия

Итоги недели в Башкортостане: новый Сурков, драка Хабирова в Кремле и возобновление строительства главной мечети Уфы

Эта неделя в республике знаменательна многими событиями, но все они отошли на второй план после сообщений об изнасиловании тремя полицейскими начальниками 23-летней подчиненной. Не столь значительными выглядят война с нелегальными маршрутками, слухи о переменах в готовящихся выборах муфтия РБ и даже появление в Уфе нового мэра. В то же время «Реальное время» проанализировало госзакупки, изучило долги по кредитам и узнало, что Элвин Грей в следующей переписи укажет свою национальность как «башкир».

Насильники в погонах

Событием, затмившим на этой неделе другие новости республики, стало изнасилование тремя полицейскими начальниками своей подчиненной, 23-летней дознавателя ОМВД по Уфимскому району.

Из сообщений следствия и СМИ складывается следующая картина: руководитель отдела, глава Кармаскалинского отдела полиции и начальник отдела по вопросам миграции районного ОМВД решили выпить после работы. Некоторые журналисты сообщали, якобы полицейские решили отметить выход на пенсию 51-летнего Эдуарда Матвеева, руководившего отделом. Отмечалось также, что он собирался перейти на службу в республиканское правительство. Однако сейчас в МВД отрицают эту информацию.

В какой-то момент полицейские вызвали задержавшуюся на работе подчиненную. Далее, по сообщению Следкома, «девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег». Теперь им инкриминируются такие преступления, как изнасилование и совершение действий сексуального характера, совершенные группой лиц.

Журналисты быстро выяснили, что жертва является родственницей высокопоставленного чиновника Росгвардии. Фото vesti.ru



Также журналисты быстро выяснили, что жертва является родственницей высокопоставленного чиновника Росгвардии. Называли даже должность: замруководителя регионального направления ведомства.

На сегодня МВД уже отчиталось об увольнении всех троих подозреваемых. Сами же они были заключены под стражу.

История получила широкую огласку и стала одной из главных новостей недели для всей страны. Из-за отсутствия ряда деталей произошедшее вызвало немало споров. Размытая информация о том, что якобы пострадавшая от нападения девушка уже однажды бездоказательно обвиняла в изнасиловании одногруппника, настроила часть общества против нее. Появились даже такие формулировки, как «башкирская Шурыгина». О произошедшем пишут колонки известные публицисты, ряд СМИ уже создал сюжеты, посвященные домогательствам в силовых ведомствах, а местные журналисты задаются вопросом: не должен ли в связи со скандалом уйти глава республиканского МВД?

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандал вокруг троих бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Его в этой истории больше всего взволновало то, что вся эта ситуация бросает тень на честных правоохранителей.

На этом фоне не была замечена за пределами республики история о домогательствах преподавателя уфимского колледжа к нескольким студенткам. Несмотря на то, что заявления подали родители двух девушек, появлялись сообщения о шести жертвах домогательств.

Хабиров «выписал» из подмосковного Красногорска троих соратников: Ростислава Мурзагулова, Романа Реброва и Михаила Киреева. Слева — Радий Хабиров. Справа налево: Роман Ребров, Ростислав Мурзагулов, Михаил Киреев. Красногорск, 2017 год. Фото facebook.com/pravdapfo.ru

«Дружина» Хабирова

На минувшей неделе продолжился набор в команду врио главы Башкирии Радия Хабирова. Он «выписал» из подмосковного Красногорска троих соратников: Ростислава Мурзагулова, Романа Реброва и Михаила Киреева.

Мурзагулов, работавший с Хабировым еще в Уфе (до 2008-го), возглавил совет директоров госпредприятия АО «Башинформ». Его главной задачей станет объединение всех госСМИ в одних руках.

Ребров с должности управделами главы Красногорска перешел на должность управделами главы РБ. Киреев, занимавший в Красногорске пост первого замглавы администрации, назначен и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ.

По просьбе «Реального времени» политологи оценили плюсы и минусы кадровых решений нового «башлыка».

В то же время Хабиров продолжил распекать своих подчиненных. На оперативном совещании руководитель потребовал пресечь массовую охоту на животных в регионе, отчитал министра экологии за незаконные карьеры и предложил застрелиться главе ГИБДД РБ.

Кроме того, он подчеркнул необходимость прямого доступа муниципальных руководителей к главе республики.

Возвращение Хабирова в Башкирию не могло не отразиться и на ДУМ РБ. Фото dumrb.ru

Обратная рокировка муфтиев

Возвращение Хабирова в Башкирию не могло не отразиться и на ДУМ РБ. Как узнало «Реальное время», изменения коснутся и подготовленной схемы выборов муфтия республики. Теперь власти ставят не на пару Агляметдин Газизов — Айнур Арсланов, а на пару Нурмухамет Нигматуллин — Айнур Биргалин. Не исключено, что голосования, даже формального, может совсем не быть.

Напомним, что изначально администрация главы РБ поддерживала такую схему, при которой новым муфтием Башкирии будет избран Газизов. А реально делами ДУМ РБ будет заправлять молодой зампредседателя управления Арсланов. Теперь, похоже, более вероятным становится сохранение на должности Нигматуллина. Биргалин же будет готовиться занять его пост через год или два.

Из «Газпрома» в градоначальники

В Уфе завершились выборы мэра Уфы. В понедельник, 29 октября, депутаты горсовета выбрали наиболее достойного из трех кандидатов. Главой администрации столицы РБ стал Ульфат Мустафин. До этого он занимал должность замгендиректора СП правительства Башкирии и «Газпрома» — «Газпром газораспределение Уфа».

Политологи оценили фигуру Мустафина как нового градоначальника. Когда-то он работал с Хабировым в администрации президента Башкирии. Специалисты относят нового мэра Уфы к категории «крепких хозяйственников».

Одним из первых поручений Мустафина на посту мэра стало требование разобраться с ситуацией вокруг заброшенного объекта архитектурного наследия — Вахмянинской бани.

Уже в пятницу уволился замглавы администрации Уфы по строительству.

Промежуточные результаты войны с нелегальными перевозчиками, затеянной врио главы Башкирии, отразились в первую очередь на простых жителях Уфы. Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru



Маршрутные войны

Промежуточные результаты войны с нелегальными перевозчиками, затеянной врио главы Башкирии, отразились в первую очередь на простых жителях Уфы. 23 октября перевозчики начали забастовку, что тут же вылилось в транспортный коллапс. На следующий день они решили пойти на мировую с властями, но чиновники решили распределять маршруты конкурсным путем.

Власти Уфы выписали на перевозчиков 1 266 протоколов об административных нарушениях.

Эксперты считают, что вопрос с общественным транспортом в Уфе давно уже требовал решения. Часть специалистов полагает, что Хабиров расчищает рынок для каких-то крупных игроков.

Чиновники часто ставят в пример ситуацию с транспортом в Казани. Однако завкафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич пояснил «Реальному времени», что казанская система работы общественного транспорта не является идеальной и тоже имеет ряд недостатков.

«Экс-башлык» в «Башнефть»

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, вопреки слухам, не отправится в ссылку и не сбежит из страны. После встречи президента РФ Владимира Путина с губернаторами, ушедшими в этом году в отставку, появилась информация о переходе Хамитова в «Башнефть». Он займет пост председателя совета директоров компании.

«Башнефть» закупит реагенты для подготовки и очистки воды на установке БОС за 1,14 млрд рублей.Фото vladtime.ru

«Башнефть», фасад университета и другие закупки

«Реальное время» проанализировало наиболее интересные госзакупки в Башкирии. Среди них не только крупнейшие в республике контракты, но и любопытные мелочи.

«Башнефть» закупит реагенты для подготовки и очистки воды на установке БОС за 1,14 млрд рублей. ГКУ Башкортостана «Транспортное управление» собирается купить семь автомобилей по 1,48 млн рублей. Поставщиком станет компания «Транстехсервис-36».

Капремонтом 130 домов в Уфе займется ООО «СМУ-8». На эти цели будет выделено около 634 млн рублей.

Башкиро-татарский Элвин

Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал на пресс-конференции в Казани о создании собственного лейбла. Первым воспитанником лейбла станет Вильдан Шамсутдинов (Вилли). Артисты лейбла будут петь на трех языках: на башкирском, татарском и русском. Компания будет также развивать такие направления, как одежда, парфюм, украшения и рестораны.

«Мы пока думаем. Не хочется копировать тех же Black Star», — отметил при этом Элвин Грей.

Юльякшин также рассказал подробности о решении конфликта с Гузель Уразовой по правам на песню «Красивая, хороший», вспомнилась и сомнительная история о драке со Стасом Барецким.

В то же время Юльякшин пообещал записаться башкиром при следующей переписи населения.

Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Фото Максима Платонова

Реновация, «Ар-Рахим», драка Хабирова

Тем временем Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Среди них Татарстан и Башкирия.

Башкирия стала лидером ПФО по объему обязательств жителей республики перед кредитными организациями. На 1 июля 2018 года этот показатель составил 355,4 млрд рублей.

С ноября фонд «Урал» возобновит финансирование строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Об этом объявил глава фонда и первый президент РБ Муртаза Рахимов.

Одновременно издание «Проект» напомнило, что 5 лет назад врио главы РБ Радий Хабиров стал участником единственной за долгое время драки в Кремле. Якобы чиновник принялся отчитывать своего подчиненного, когда работал в администрации президента РФ. Выяснение отношений переросло в потасовку.