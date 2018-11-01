Башкирия стала лидером ПФО по объемам кредитов физлиц

Объем обязательств жителей Башкирии перед кредитными организациями на 1 июля 2018 года составил 355,4 млрд рублей. По этому показателю республика лидирует среди регионов Приволжья.

Следом идет Татарстан с долгами на 345,4 млрд рублей. Наименьший объем обязательств в Марий Эл — 49,2 млрд рублей.

Однако самым закредитованным регионом ПФО стал Пермский край. На одного экономически активного жителя Прикамья приходится задолженность в 179 тыс. рублей. Далее следует Удмуртия — 175 тыс. рублей на человека. Наиболее низкая задолженность оказалась в Мордовии — 128 тыс. рублей.

Наиболее высокий уровень просрочки по кредитам в Саратовской и Самарской областях (7,3 и 6,8% соответственно).

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