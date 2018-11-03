Элвин Грей: «Не раз слышал, как говорят — какой-то татарский мальчик стадионы собирает…»

Башкиро-татарский певец и его команда о своем лейбле, планах создать свою линейку одежды и конфликте с Гузель Уразовой

Команда Радика Юльякшина накануне презентовала в Казани лейбл «Элвин Грей». Однако разговорами о планах встряхнуть татарскую и башкирскую эстраду, развить свой бренд одежды и заняться ресторанным бизнесом дело не ограничилось, и представителям компании артиста пришлось объяснять, что причиной конфликта с Гузель Уразовой стала попытка навести порядок в сфере интеллектуальных прав, и заверять, что на месте татарской певицы мог оказаться любой другой исполнитель. О том, возможно ли мирное решение спора, и дальнейших планах, пожалуй, самого популярного певца из Башкирии, создающего свой «башкиро-татарский бренд Black Star», — в материале «Реального времени» с пресс-конференции.

«Хотелось бы перевернуть эстраду…»

Чтобы увидеть Элвина Грея с его командой, журналистам накануне пришлось подождать — популярный башкиро-татарский певец летел на пресс-конференцию из Москвы, где снимал клип на песню «Пошел налево». С него начал продюсер Элвина Грея Александр Слюсаренко — извинившись за опоздание, он немного рассказал о работе над клипом в столице.

— Была задействована плеяда актеров: и Кузя из «Универа», и Александр Головин, известный по фильму «Сволочи», ну и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, наш коллега по цеху Эльбрус Джанмирзоев — это всем известный Бродяга. Именно с ним состоялся дуэт, — приоткрыл завесу тайны над новой работой продюсер.

Сам Элвин Грей взирал на присутствующих через линзы темных солнцезащитных очков и начал сессию вопросов-ответов с еще одних, личных извинений за опоздание.

— Во-первых, еще раз хочу попросить прощение за опоздание, за то, что так все получилось. Реально спал два часа и вот только-только прямо сразу сюда, — обратился к журналистам певец.

Жители Казани услышат Радика Юльякшина 1 декабря на концерте в «Татнефть Арене». Там же можно будет услышать других артистов лейбла «Элвин Грей». Команда сформировалась в течение нескольких лет, в дальнейшем, как отметил исполнительный директор компании Семен Прошко, они планируют проводить открытые конкурсы для поиска новых исполнителей, ведь одна из целей нового лейбла — поддержка молодых музыкантов.

Жители Казани услышат Радика Юльякшина 1 декабря на концерте в «Татнефть Арене»



— На татарской и башкирской эстраде очень много талантливых исполнителей, которые практически топчутся на одном месте, годами катаются по деревням и весям. Цель нашего лейбла — искать молодых и одаренных и прокладывать им хорошую дорожку в будущее, — поделился Слюсаренко. Таким образом он обыграл перевод настоящей фамилии Элвина Грея (Юльякшин на русский можно перевести как «хорошая дорога» или «хороший Дорожкин»).

В свою очередь Элвин Грей рассказал, что хочет популяризировать песни на башкирском и татарском языках — чтобы их слушали за пределами республик.

— Опять-таки приятно, когда о наших концертах знают за пределами. Не раз слышал, как говорят: какой-то татарский мальчик стадионы собирает. У них просыпается интерес. Хотелось бы, чтобы люди, которые не понимают [языка], с удовольствием ходили на эти концерты. Хотелось бы перевернуть эстраду и отказаться… Не отказаться. Если это баян, курай, чтобы он был посовременнее, чтобы ложился на современный молодой слух, — пояснил Радик Юльякшин.

Исполнительный директор лейбла Семен Прошко добавил, что, по статистике, на концерты Элвина Грея приходят 30% слушателей, не знающих ни татарского, ни башкирского языков.

Одним из тех, кто будет развивать свою творческую деятельность под крылом лейбла, стал Вильдан Шамсутдинов под сценическим псевдонимом Вилли. Он, кстати, слушал о себе в первом ряду и позже признался, что это его первая пресс-конференция. Молодой человек удивительным образом напоминал по стилю самого Элвина Грея и даже так же пришел в солнцезащитных очках.

Концертный директор лейбла Андрей Бажура рассказал, что сейчас Вилли работает в студии, но к 2019 году вместе с командой Элвина Грея планирует представить на суд слушателей свою работу.

Сейчас Вилли работает в студии, но к 2019 году вместе с командой Элвина Грея планирует представить на суд слушателей свою работу

Башкиро-татарская Black Star от Элвина Грея

Артисты лейбла будут петь на трех языках: на башкирском, татарском и русском. Но на взращивании юных исполнителей компания останавливаться не собирается и планирует запустить линейку одежды, парфюма, ювелирных украшений и открыть рестораны. По поводу последнего направления пока все на стадии обдумывания.

— Мы пока думаем. Не хочется копировать тех же Black Star. Скорее всего, это будут детские кафешки, — рассказал «Реальному времени» продюсер Элвина Грея Александр Слюсаренко.

По поводу линии одежды оказалось больше ясности.

— По одежде у нас в Таиланде есть два кутюрье, которые уже разработали лекала. Это будет свободный молодежный стиль. На рынке сейчас это пользуется спросом, и одежду могут надеть как девочки, так и мальчики, внесем немножко унисексовую моду, — отметил собеседник издания.

Планы лейбла Элвина Грея по экспансии на рынок действительно невольно наводят на мысли о другой, уже раскрученной компании — Black Star. Радик Юльякшин, услышав сравнение с приставкой «башкиро-татарский», заулыбался и даже пошутил, что он — Tat Star, а его лейбл будет делать чак-чак, привнося национальный колорит.





«Цель нашего лейбла — искать молодых и одаренных и прокладывать им хорошую дорожку в будущее», — поделился Слюсаренко



О конфликте с Уразовой: «Наши дела еще не закончились»

Не удалось спикерам избежать и обсуждения скандала между певцом и татарской исполнительницей Гузель Уразовой. Ранее Элвин Грей обвинил ее в воровстве песни «Красивая, хороший», а она в ответ заявила, что коллега по цеху не является автором композиции.

Тяжело вздохнув, Радик Юльякшин начал со слов о том, что сложившийся конфликт — это рабочая проблема. Отвечая на вопрос журналиста о том, поздоровается ли он первым, когда встретится с Уразовой в Кремлевском дворце, исполнитель ответил согласием.

— Когда встретимся, как обычно, спрошу, как дела, как настроение. Наши дела еще не закончились. Я еще не слышал ее последнего мнения. Я тоже еще не высказал всего, чего хотел. Поэтому обязательно пообщаемся. Короче — продолжение следует, — анонсировал исполнитель.

Исполнительный директор лейбла Семен Прошко пояснил, почему Элвин Грей обвинил Уразову публично.

— Это не была целенаправленная травля Гузель Уразовой, ни в коем случае. К сожалению, на рынке существует проблема авторских прав и смежных тем, где страдают авторы и исполнители. Случай был вопиющий, озвучили это публично, чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу. Никогда не было прецедентов, но сейчас на это начнут обращать внимание. Это был первый прецедент. Если бы это была не Уразова, а кто-нибудь другой, было бы сделано все точно так же, потому что случай был вопиющий, — прокомментировал конфликт Прошко и передал слово руководителю юридической службы лейбла Анне Поповой.

«Татаро-башкирская эстрада немного хаотично существует в области любых интеллектуальных, авторских прав», — считает Анна Попова

— На сегодняшний день действительно ведутся переговоры с представителями четы Хакимовых по поводу возникшего конфликта. Не хотелось бы, чтобы общественность и вы принимали этот конфликт как конфликт между Радиком Юльякшиным и Гузель Уразовой. Здесь конфликт по поводу прав, и конкретно лейбл «Элвин Грей» защищает своего артиста, защищает то, что ему принадлежит. В связи с этим это было выставлено в социальные сети. Эта проблема существует повсеместно, почему зритель не должен об этом знать. Татаро-башкирская эстрада немного хаотично существует в области любых интеллектуальных, авторских прав, и все об этом не думают, — отметила Попова.

По ее словам, они настроены на мирное урегулирование конфликта.

На этом тема защиты интеллектуальных прав не закончилась — представителям лейбла пришлось комментировать и подозрения Элвина Грея по поводу использования Светланой Лободой в своем клипе «Парень» схожих сцен из клипа «Уфтанма».

— То, что касается клипа, — это просто был забавный случай. Это было интересное сходство — прикольно получилось, все посмеялись. Естественно, когда чистый плагиат — вопросы решаются в правовом поле, но это совсем другая история, — свел тему к шутке Семен Прошко.

Как Элвин Грей со Стасом Барецким «место не поделили»

Пришлось комментировать команде Радика Юльякшина и еще одну скандальную историю, произошедшую под прошлый Новый год в казанском заведении Сергея Жукова «Руки вверх баре», где башкиро-татарский певец подрался с исполнителем Стасом Барецким.

— Место не поделили, — показывая руками габариты своего спарринг-партнера, пошутил Юльякшин.

Семену Прошко пришлось комментировать скандальную историю в казанском заведении Сергея Жукова, где башкиро-татарский певец подрался с исполнителем Стасом Барецким



Потасовку своими глазами наблюдал Семен Прошко, о чем и рассказал присутствующим.

— Была забавная ситуация. Открытие Сергеем Жуковым бара в Казани. Были приглашены различные, скажем так, сомнительные, скандальные деятели, которые создавали образ именно того заведения. Радик также был приглашен в числе гостей. Ситуация просто завязалась. Барецкий предложил: «Давай как будто бы подеремся». Но он другого варианта не оставил. Ну вот, «как будто бы» и подрались, — смеясь, поведал суть конфликта Прошко.

— И в результате [Юльякшин] взял да и расшиб Барецкому все лицо. Ладно, хоть претензий потом не было, — не переставая смеяться, добавил продюсер Элвина Грея Александр Слюсаренко.