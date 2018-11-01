Новости происшествий

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских

18:13, 01.11.2018
В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Трое сотрудников полиции в Башкирии, которые подозреваются в изнасиловании коллеги, уволены.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении МВД по республике.

Отмечается, что в связи с инцидентом проводится служебная проверка.

«По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты