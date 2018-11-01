В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских

Трое сотрудников полиции в Башкирии, которые подозреваются в изнасиловании коллеги, уволены.



«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении МВД по республике.

Отмечается, что в связи с инцидентом проводится служебная проверка.

«По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.