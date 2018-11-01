СМИ: полицейская из Уфы уже обвиняла однокурсника в изнасиловании

23-летняя девушка-дознаватель в Уфе уже обвиняла однокурсника в изнасиловании.

По информации ProUfu.ru со ссылкой на осведомленный источник, ранее она во время учебы в институте, предположительно, обвинила одного из студентов в изнасиловании. Позже молодой человек отчислился из вуза.

Кроме того, источник «Реального времени» опроверг информацию о серьезных травмах у полицейской. Ее не стали класть в больницу, она самостоятельно передвигается. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.