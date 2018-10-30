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Хабиров назначил и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева

12:48, 30.10.2018
Хабиров назначил и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева
Фото: glavarb.ru

Исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан назначен Михаил Киреев. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее пост главы жилищно-коммунального хозяйства региона занимал Владислав Туманин, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Добавим, трудовую деятельность Михаил Киреев начал в 1993 году в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги, где работал помощником машиниста, мастером и инженером. Позже трудился на различных предприятиях. В 2017–2018 годах являлся первым заместителем главы администрации Красногорска Московской области.

Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал министра экологии Башкирии из-за ситуации с карьерами.

ОбществоВласть Башкортостан
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