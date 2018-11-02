Глава Госсобрания Башкирии: из-за поступка 3 человек в Уфе нельзя судить обо всей правоохранительной системе
Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандал вокруг троих бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Он указал на необходимость тщательного расследования.
«Из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской», — написал он в Facebook.
Далее Толкачев подчеркнул, что дискредитация полиции «наносит ущерб решению правоохранительных задач».
Глава республиканского парламента также отметил, что Курултай заинтересован «в объективном рассмотрении и безусловном наказании виновных».
Напомним, что сегодня все трое подозреваемых были арестованы. Ранее стало известно об обвинениях со стороны 23-летней дознавателя в отношении троих полицейских начальников.ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
комментарии
2. обоснование п.1 в данном происшествии помещение (здание), где это произошло, использовалось по ЦЕЛЕВОМУ назначению:
2.1. да?
2.2. нет?
3. кто персонально отвечает за ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данного помещения (здания)?
4. если закончился рабочий день, то наверх кто ни будь во исполнение служебных обязанностей доложил о проведении "совещания" с неустановленными, или установленными лицами?
5. что показало видеонаблюдение, или его нет?
6. может писака в фасебуке, или как это там, ответить на мои вопросы просто, как мужик?
7. или будет корчить из себя государственного деятеля многозначительно что то мямля, о том, что по рангу к нему напрямую не относиться- он же представитель субъекта РФ, а МВД федералы, и по указу президента РФ только первое лицо субъекта РФ имеет на это право;
8. ну фактически он засветил министра МВД Башкирии. А зачем?
9. кстати, по данному случаю в целом об МВД нет сколько ни будь отрицательных отзывов. Да не довольны мы бардаком, а где он нашёл краску?