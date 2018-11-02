Глава Госсобрания Башкирии: из-за поступка 3 человек в Уфе нельзя судить обо всей правоохранительной системе

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандал вокруг троих бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Он указал на необходимость тщательного расследования.

«Из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской», — написал он в Facebook.

Далее Толкачев подчеркнул, что дискредитация полиции «наносит ущерб решению правоохранительных задач».

Глава республиканского парламента также отметил, что Курултай заинтересован «в объективном рассмотрении и безусловном наказании виновных».

Напомним, что сегодня все трое подозреваемых были арестованы. Ранее стало известно об обвинениях со стороны 23-летней дознавателя в отношении троих полицейских начальников.