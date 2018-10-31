Госзакупки Башкирии: безнал для «Башавтотранса», мост в Туймазах и мегаподрядчик на капремонт

Обзор наиболее интересных тендеров сентября в Башкортостане

1. «Башнефть» позаботится о чистоте воды и своих рейтингах

Главная нефтяная компания региона — «Башнефть» — в сентябре обнародовала два заметных тендера. Первый из них — один из крупнейших госзаказов месяца в Башкортостане — касается закупки реагентов для подготовки и очистки воды на установке БОС за 1,14 млрд рублей. О закупке стало известно 27 сентября. При этом заявки будут рассматриваться только 22 ноября, а итоги подведут вообще лишь 27 декабря.

Как следует из документации, реагенты закупаются сразу на довольно длительный срок — с 2019 по 2021 годы. Судя по техническому заданию, будут закупаться два вида очистителя мембран, два вида атискалянта, биоцид, коагулянт и флокулянт. Под загадочной аббревитурой «БОС», вероятнее всего, подразумеваются биологические очистные сооружения: очистители для мембран, например, используются на установках обратного осмоса, антискалянт — на установках обессоливания, биоцид — при очистке сточных вод, коагулянт — на установке биологической очистки, флокулянт — на блоке обезвоживания избыточного активного ила. Вероятно, реагенты будут закупаться для введенного в эксплуатацию в январе комплекса.

Вторая заметная сентябрьская закупка «Башнефти» не связана с производственным процессом в компании. Предприятие, как стало известно 14 сентября, заплатит единственному поставщику — АО «Эксперт РА» — 11 млн рублей за поддержание и мониторинг кредитных рейтингов эмитента и рейтингов долговых инструментов по национальной шкале.

Из договора следует, что «Эксперт РА» должно будет подготовить кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу, а также присвоить, подтвердить или пересмотреть рейтинг долговых инструментов компании. Договор, судя по всему, подписан сроком до 2023 года. Рейтинговое агентство «Эксперт» основано в июне 1997 года. Учредителями являются, согласно данным сервиса «Картотека», два ликвидированных юрлица — ЗАО «Журнал Эксперт» и ЗАО «Проф-Медиа». Директором агентства является Сергей Тищенко.

Один из крупнейших госзаказов месяца в Башкортостане касается закупки реагентов для подготовки и очистки воды на установке БОС за 1,14 млрд рублей. Фото vladtime.ru



2. Как один строитель получил подряд на капремонт 130 уфимских домов

Тем временем некоммерческая организация с замысловатым названием — фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», — собирается заняться тем, что и ожидается из его названия — капремонтом общего имущества в многоквартирных домах. На эти цели в Уфе будет выделена крупная сумма в 634 млн рублей. Об этом стало известно 28 сентября. Электронный аукцион состоялся 1 октября. Победителем, судя по всему, стало ООО «СМУ-8», зарегистрированное в Уфе, на улице Силикатной. Учредителем компании является Сергей Журавлев (также владеет компаниями «БашКомплектДеталь» и «БашМеталлКонструкции»), а директором — Гайсар Юламанов.

Согласно документации, 58 объектов ждет ремонт электрики, 98 объектов — капитальный ремонт крыши, 131 объект — капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Когда будут завершены работы — неизвестно: в проекте договора в графе о сроках работ поле не заполнено.

3. Школа в селе Жуково за 200 миллионов

Управление капитального строительства Башкортостана собирается построить школу в селе Жуково Уфимского района за 201 млн рублей. Об этом стало известно 27 сентября. Заявки принимались до 15 октября, а аукцион состоялся 19 октября. Имя победителя, впрочем, пока не указывается. Работы должны быть профинансированы за счет средств бюджета региона.

Из технического задания можно узнать, что школа будет строиться в 2018 и 2019 годах. Сроком завершения строительства указан ноябрь 2019 года. Школа должна быть 3-4-этажной, рассчитана на 375 человек. Общая площадь составит 6 112 кв. м, полезная площадь — около 4,5 тысяч кв. м. На каждого человека запланировано 16,3 кв. м площади. Помимо здания самой школы, должна быть построена также блочная котельная.

Управление капитального строительства Башкортостана собирается построить школу в селе Жуково Уфимского района за 201 млн рублей. Фото temaufa.ru

4. Мост в Туймазах за 68 миллионов

А вот администрация города Туймазы готова потратить сумму в 68 млн рублей на строительство моста через реку Усень. Об этом стало известно 28 сентября. Заявки принимались до 17 октября, а аукцион состоялся 22 октября. На момент написания материала данных о выбранном подрядчике нет.

Согласно проекту контракта, работы должны быть завершены до 30 октября 2019 года. Работы будут профинансированы за счет субсидий из бюджета Башкортостана и города Туймазы. В 2018 году планируется освоить 7,14 млн рублей, а в 2019 году — 60,4 млн рублей. Как сообщали местные СМИ, длина моста по проекту составит 59 метров, он должен связать Туймазы с микрорайоном «Агиртамак» и прилегающими селами.

5. 30 миллионов за обслуживание «Оренбуржья» в Уфе

ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» собирается заплатить 30 млн за аэропортовые услуги и наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом стало известно 7 сентября, когда было объявлено о закупке у единственного поставщика.

Имя этого поставщика не указывается, но известно, что основание такого вида закупки — заключение договоров с сертифицированными организациями по аэропортовому и наземному обслуживанию в аэропортах выполнения рейсов. Соответственно исполнителем, вероятнее всего, станет или сам уфимский аэропорт, или компания-оператор аэропортовых услуг. Договор заключен сроком до 31 января 2020 года — то есть почти на полтора года. Речь идет, видимо, о рейсах авиакомпании «Оренбуржье», юрлицо которой — «Аэропорт Оренбург». По данным на июль 2017 года перевозчик летает из Уфы в Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Оренбург и Ханты-Мансийск, а с января 2018 года были также запущены рейсы в Киров и Чебоксары.

«Аэропорт Оренбург» собирается заплатить 30 млн за аэропортовые услуги и наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Уфы. Фото airportufa.ru

6. Екатеринбуржцы нарисуют карты Минземимуществу

Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана займется развитием картографических материалов. Ведомство заплатит почти 20 млн рублей за наполнение инфраструктуры пространственных данных и обновление картографических материалов, а также за разработку модуля к развитию автоматизированной информационной системы хранения и управления пространственной информации. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 11 сентября. Заявки на участие в конкурсе принимались до 2 октября, а рассматривались они 4 октября. Победителем стало екатеринбургское ООО «АВС-Геострой». Компания основана в феврале 2014 года, учредитель и директор — Владислав Огороднов.

Из технического задания можно узнать, что на первом этапе подрядчик должен будет разработать модули к развитию автоматизированной информационной системы хранения и управления пространственной информацией, разработать руководства администратора и оператора модуля, обновить имеющиеся базы данных, преобразовать созданные ранее руководства пользователя и администратора. На втором этапе потребуется создание или обновление картографических материалов, конвертирование и загрузка картографических материалов. Работы будут профинансированы из бюджета Башкортостана.

7. Для Башкирской генкомпании купят три больших автобуса

ООО «Башэнерготранс», автотранспортное дочернее предприятие Башкирской генерирующей компании (глава компании Александр Симановский рассматривался в качестве возможного мэра Уфы), купит пассажирских автобусов на 17,5 млн рублей. Об этом стало известно 25 сентября. Заявки принимались до 10 октября, но вот рассматриваться будут значительно позже — 14 ноября. Итоги подведут и вовсе 13 декабря.

Автобусы должны быть поставлены в декабре 2018 года. Они должны быть пригородными, среднепольными, с пассажировместимостью в 89 человек и 45 сидячими местами для пассажиров. Максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Двигатель автобусов должен быть газовым, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Тип топлива — компримированный природный газ, метан. Всего «Башэнерготрансу» понадобится три автобуса. Стоимость каждого, таким образом, составит примерно по 5,83 млн рублей.

«Башэнерготрансу» понадобится три автобуса. Фото busphoto.ru

8. Отмененный ремонт фасада Нефтяного университета

Уфимский государственный нефтяной технический университет собирался заняться капитальным ремонтом фасада учебного корпуса №4, расположенного на улице Кольцевой. На эти цели вуз готовился потратить 16,3 млн рублей. О закупке стало известно 10 сентября, заявки должны были рассматриваться 2 октября, а итоги планировалось подвести 5 октября. Но, видимо, что-то пошло не так — и 26 сентября определение поставщика было отменено.

Финансирование должно было осуществляться из целевого благотворительного пожертвования ПАО «НК «Роснефть» на создание научно-образовательного центра НК «Роснефть-УГНТУ» на базе горно-нефтяного факультета. В планах по капремонту фасада был ремонт штукатурки сухой растворной смесью, устройство наружной теплоизоляции, окраска краской, изоляция цоколя фасада изделиями из пенопласта.

9. Безналичный проезд для государственного перевозчика

Главный автобусный перевозчик региона и один из важнейших в Уфе — «Башавтотранс» — заплатит 12 млн рублей за организацию оплаты проезда безналичным способом. Об этом стало известно благодаря закупке, обнародованной 20 сентября. Она должна быть осуществлена у единственного поставщика — им станет АО «Башкирский регистр социальных карт». В учредителях компании значится банк «Уралсиб» и Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана.

В целом в документации к тендеру не содержится практически никакой информации о том, что именно хочет получить государственная компания за 12 миллионов. Известно, что услуги должны быть оказаны до 31 августа 2019 года. Кроме того, в документации указано, что контракт будет заключаться в соответствии с положением о заключении договоров с уполномоченной организацией по реализации проекта «Социальная карта Башкортостана».

«Башавтотранс» заплатит 12 млн рублей за организацию оплаты проезда безналичным способом. Фото evening-kazan.ru

10. 7 машин с двухзонным климат-контролем для «Транспортного управления»

Тем временем ГКУ Башкортостана «Транспортное управление» собирается купить семь автомобилей по 1,48 млн рублей. Заявки на участие принимались с 11 сентября по 12 октября. Аукцион состоялся 18 октября. В результате был определен поставщик — им стало ООО «Транстехсервис-36».

Интересно, что поставщик, учредителем которого является глава казанского «ТрансТехСервиса», зарегистрирован не в Казани и не в Уфе — а в столице Марий Эл — Йошкар-Оле, на Ленинском проспекте, 6б. Что конкретно за модель нужна Транспортному управлению — в документации не указано. Известно, однако, что в машине должна быть автоматическая коробка передач и бензиновый двигатель объемом не более 2 литров. Максимальная мощность должна быть от 150 до 200 л. с. Автомобили должны быть оборудованы двухзонным климат-контролем, фронтальными и боковыми подушками безопасности, подогревом передних сидений и боковыми зеркалами заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания.