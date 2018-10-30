Новый мэр Уфы постановил разобраться с заброшенной баней в центре города

Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин дал поручение разобраться с ситуацией вокруг заброшенного объекта архитектурного наследия — Вахмянинской баней.

В рамках оперативного совещания 30 октября глава города отметил, что «люди ежедневно проходят мимо этого здания, видят развалины и думают, что безвластие». По его словам, в таком виде в центре города объект держать нельзя.

«У меня есть конкретный вопрос по объекту, расположенному на углу Пархоменко и Чернышевского. Прошу разобраться, что там происходит, почему здание заброшено? Городскому жителю не интересно, кто там заказчик или подрядчик», — добавил сити-менеджер.

Добавим, Вахмянинская баня была построена в конце XIX века. По воспоминаниям старожилов, в ней не раз мылся начинающий свой творческий путь в Уфе певец и артист Федор Шаляпин. Она работала до 2007 года, в 2016 году оказалась заброшенной.

Напомним, ранее новым мэром Уфы выбрали топ-менеджера «дочки» «Газпрома» Ульфата Мустафина. Кандидата поддержали 28 депутатов из 31.