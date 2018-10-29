СМИ: пять лет назад Радий Хабиров стал участником драки в Кремле

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на рубеже 2013—2014 годов участвовал в драке, работая в то время в Кремле. Об сообщает издание «Проект».

По информации интернет-портала, Хабиров, занимая должность заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента РФ, в своем рабочем кабинете на Старой площади решил побеседовать в неформальной обстановке с одним из подчиненных. Беседа перешла на личные темы, после чего началась драка. В результате потасовки пострадали вещи, была сломана дверь.

Сотрудники ФСО, узнав об инциденте, доложили об этом руководству страны. Однако никакого наказания не последовало, а с участником драки у Хабирова позже установились отличные отношения.

Когда сейчас решался вопрос о назначении Хабирова главой Башкирии, все скандалы было решено забыть, пишет «Проект». На вопрос о драке в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это не подтвердилось».

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил взять под контроль ситуацию с массовым отстрелом животных в Башкирии.