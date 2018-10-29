Непубличный соратник Хабирова: как кресло мэра Уфы досталось выходцу из «Газпрома»

Новым градоначальником столицы Башкортостана стал Ульфат Мустафин

29 октября депутаты горсовета Уфы определились с выбором градоначальника — им стал Ульфат Мустафин. 28 депутатов из 31 поддержали именно его кандидатуру. В свое время Мустафин работал с Радием Хабировым в администрации президента Башкирии. На тот момент республикой руководил Муртаза Рахимов, а Радий Хабиров возглавлял президентскую администрацию. Эксперты положительно оценивают кандидатуру замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Подробнее об избранном главе Уфы — в материале «Реального времени».

Непубличный хозяйственник

На пост уфимского градоначальника претендовали три кандидата: гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, первый заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов и замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин. Кандидатуру последнего поддержали сегодня 28 из 31 депутата (один проголосовал против, один воздержался, один не голосовал). В итоге руководство столицей Башкортостана доверили Мустафину. Сразу после окончания голосования с ним подписали контракт. До 59-летнего выходца из структур «Газпрома» пост мэра Уфы занимал Ирек Ялалов, который перешел на работу в Совет Федерации. Контракт с Мустафиным будет действовать до тех пор, пока не истечет срок полномочий горсовета, то есть до сентября 2021 года.

— Он хозяйственник, член команды Хабирова (Радий Хабиров — врио главы Башкортостана), непубличен, к пиару не расположен, будет строго интегрирован в региональную вертикаль власти. Конфликтов в первое время с главой не ожидается. Перед Мустафиным стоят задачи сугубо хозяйственные, например, он собирается заняться транспортом — то, что он озвучивал. Что касается представителей крупного бизнеса в Госсобрании, то в целом, думаю, со всеми договорятся, — прокомментировал «Реальному времени» назначение Мустафина политолог Дмитрий Михайличенко.

Выходец из «Газпрома»

Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в Чекмагушевском районе республики. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности, затем Уфимский авиационный институт, получил ученую степень кандидата технических наук. Трудовую карьеру начинал в одном из уфимских ЖЭУ слесарем 4-го разряда, затем стал мастером, а еще позже — начальником жилуправления. В 90-е годы пришел в «Газпром» главным инженером филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис». В 2003 году стал начальником финансово-хозяйственного управления в администрации президента Башкирии, тогда же администрацией руководил Радий Хабиров. С 2010 по 2013 годы трудился в Приуральском управлении Ростехнадзора, сначала помощником руководителя, затем — начальником отдела организации надзорно-контрольной и разрешительной деятельности. Позднее снова вернулся в структуру «Газпрома» — в ПАО «Газпром газораспределение Уфа», где и трудился до 29 октября в качестве заместителя гендиректора по капстроительству.

Еще до голосования конкурсная комиссия депутатов отобрала девятерых претендентов на пост мэра Уфы. Из них только трое, и среди них Ульфат Мустафин, смогли сдать экзамен на знание российского законодательства. Изначально на пост главы столицы Башкортостана заявления подавали 28 человек.

Обратная связь с населением

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев соглашается, что Мустафин не отличается большой публичностью.

— Непубличный человек, всю жизнь занимавшийся решением не политических, а сугубо хозяйственных вопросов. Опытный. Компетентный. То, что нужно новому врио главы республике, — ответил «Реальному времени» Калачев.

Эксперт выражает уверенность, что Мустафин полностью устраивает Радия Хабирова, отсюда и этот выбор:

— Ульфат Мустафин как сити-менеджер полностью устраивает Радия Хабирова. Стратегия развития города должна быть одобрена врио, она также должна сопрягаться с планами развития крупных предприятий. Очевидные приоритеты — строительство социальных объектов в новых жилых комплексах, городское благоустройство, решение транспортных вопросов, модернизация коммунальных сетей, выстраивание современной системы обратной связи с населением, вовлечение его в решение городских проблем. Что Хабиров успешно делал в Красногорске, — считает Калачев.

Политолог Дмитрий Казанцев считает, что Мустафину в определенной мере помогла его работа в «Газпром газораспределение Уфа».

— Мустафин — представитель структуры «Газпрома», а «Роснефть» и «Газпром» — это крупнейшие топливно-энергетические компании, являющиеся к тому же стратегическими партнерами Башкортостана. Топ-менеджмент «Газпрома» в республике всегда на хорошем счету, например, директор дочернего предприятия этой компании в Уфе Шамиль Шарипов второй созыв подряд успешно избирался в депутаты Госсобрания. Не стоит ждать конфликтов между врио главы Башкортостана Радием Хабировым и новым главой республиканской столицы Ульфатом Мустафиным. Они вместе работали в администрации президента, оба системные люди, встроены в региональную вертикаль. Сейчас у них появляется возможность снова действовать сообща. Соответственно, избрание Мустафина говорит о том, что предстоит консолидация региональных и местных властей в преддверии масштабных задач, стоящих перед республикой в 2019 году, — пояснил Казанцев.

Эксперт также отметил закрытость Мустафина:

— Он непубличный политик, хозяйственник и управленец, имеющий за плечами руководящий опыт работы и на госслужбе, и в промышленных структурах. Его задача — привлечение инвестиций, поддержание муниципалитета на качественном уровне. Кроме того, сегодня перед голосованием во время своего выступления Мустафин отвечал более уверенно, чем другие претенденты на пост мэра Уфы, вероятнее всего, его узнаваемость и авторитет в среде депутатского корпуса Уфы были на порядок выше других претендентов. А Хабиров лично поздравил Мустафина после голосования, что также немаловажно, — подчеркнул политолог.