В Уфе выписали на перевозчиков 1 266 протоколов об административных нарушениях и арестовали 38 машин

С начала борьбы с нелегальными перевозчиками в Уфе по состоянию на 29 октября сотрудники органов ГИБДД составили 1 266 протоколов об административном нарушении за несоответствие нормам технического состояния автобусов, сообщили «Реальному времени» в ответ на запрос в мэрию города.

Сотрудники УГАДН по РБ также составили 81 протокол по факту отсутствия карт маршрута регулярных перевозок. При этом на 38 транспортных средств был наложен арест.

Согласно ответу пресс-службы, администрация города планирует воспользоваться предложенными Санкт-Петербургским институтом транспортных систем мерами для улучшения ситуации на улицах города. В частности, предложением оптимизировать сложившуюся маршрутную сеть с сокращением дублирующих маршрутов и маршрутов перевозчиков, не имеющих разрешительной документации.

Ранее «Реальное время» писало о транспортной реформе в Уфе.