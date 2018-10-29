Радий Хабиров поручил взять под контроль ситуацию с массовым отстрелом животных в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал пресечь массовую охоту на животных в регионе. Об этом он заявил на совещании в правительстве РБ.

По словам главы республики, если не исправить тенденцию, то Башкирия в скором времени «превратится в заказник, куда просто баловаться приезжают». Также Хабиров выразил недовольство тем, что в регионе отстреливают животных охотники со всей России.

«Я вообще не понимаю страсти убивать животных. Раньше мужики, если надо было добыть медведя, шли в лес и один на один там с ним боролись. Сейчас приезжают из других регионов страны и чуть не из пулеметов всю живность уничтожают. Зачем это позволяем?», — приводит слова Хабирова издание UfacityNews.ru.

Также врио главы региона добавил, что у многих народов убийство медведя вообще до сих пор считается большим грехом. Хабиров призвал чиновников взять под контроль данную ситуацию.

Напомним, ранее Радий Хабиров попросил депутатов Госсобрания РБ активнее работать с жителями.