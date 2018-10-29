Радий Хабиров предложил застрелиться главе башкирской ГИБДД

Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу главка республиканской ГИБДД во время совещания с региональным правительством в понедельник, 29 октября.

По словам Хабирова, смертность на дорогах в Башкирии за 9 месяцев этого года составила более 400 человек, что «является большой системной проблемой», поэтому «настало время поднять вопрос о смене руководства в силовом ведомстве».

«Что касается руководителей-офицеров: если это настоящий офицер, то нужно пойти и застрелиться где-нибудь за углом либо уйти по-тихому. Я не хочу краснеть перед президентом», — заявил глава республики.

Напомним, сегодня Хабиров также отчитал министра экологии Башкирии из-за ситуации с карьерами.