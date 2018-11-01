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Следком проверит информацию о домогательствах преподавателя к двум студенткам в Уфе

16:09, 01.11.2018
Следком проверит информацию о домогательствах преподавателя к двум студенткам в Уфе
Фото: pixabay.com

Следственные органы проводят проверку по заявлениям родителей двух студенток одного из колледжей в Уфе.

По информации СУ СКР по Башкирии, преподаватель учебного заведения совершил развратные действия в отношении двух девушек – 15 и 16 лет. Кроме того, по последним данным еще двое бывших студенток этого колледжа обратились с аналогичными заявлениями.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Уфе это уже второй скандал, связанный с домогательствами к женщинам. Так, трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Общество Башкортостан
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