По следам Казани: как в Уфе пытаются нелегальных перевозчиков выжить

Война с частниками на микроавтобусах пока привела лишь к транспортному коллапсу и неудобству для местных жителей

С приходом к власти Радия Хабирова в Уфе начались не лучшие времена для нелегальных перевозчиков — борются с ними сейчас даже ценой неудобств для местных жителей. В транспортной реформе, которую затеял исполняющий обязанности главы Башкирии, он в пример ставит Казань, которая пришла к этому еще в 2007 году, хотя и не без поддержки правительства Татарстана и обстрела «краснобусов» злоумышленниками. О том, чего ждать от транспортной реформы в Уфе и как эксперты оценивают действия Хабирова на этом пути, — в материале «Реального времени».

Дорогу изменениям

После назначения врио главы Башкирии Радия Хабирова в регионе практически с первых дней жизнь буквально забурлила. На оперативном совещании в правительстве республики 15 октября новый руководитель обозначил две болевые точки — нелегальный рынок перевозок и проблемы в системе здравоохранения. В тот же день министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку, а исполняющим обязанности министра назначили Рафаэля Яппарова.

Следом за уходом министра здравоохранения чистка в верхних эшелонах власти Башкирии только началась. 22 октября врио главы республики принял отставку восьми вице-премьеров, три из которых продолжили работу в качестве временно исполняющих обязанности. Не продлили контракт и с управделами главы Башкирии Ринатом Шигалиным, назначив врио заведующую отделом организации и обеспечения мероприятий управления делами главы РБ Гюзель Насырову. Полетела после назначения Хабирова и голова руководителя администрации главы республики Евгения Маврина, на место которого пришел депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин. Корреспондент «Реального времени» дозвонился до чиновника, но комментировать общественно-политическую ситуацию в регионе он не стал.

Уже на этой неделе от Радия Хабирова досталось начальнику ГИБДД Башкирии, но не за проблемы с нелегальными перевозчиками. Во время совещания правительства республики он отчитал руководство за аварийную ситуацию на дорогах.

«Если кто-то недорабатывает, ставьте вопрос. Это системная большая проблема. Говоря о руководителях-офицерах: если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется», — заявил Хабиров.

Новый руководитель обозначил две болевые точки — нелегальный рынок перевозок и проблемы в системе здравоохранения. Фото glavarb.ru



Реформа ценой транспортного коллапса

Заявление о начале упорядочивания рынка пассажирских перевозок нашло свое продолжение уже в конкретных действиях. Хабиров поручил уволить директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова и назначил 23 октября вместо него исполняющим обязанности Надира Самиева, который должен за неделю подготовить предложения по финансовому оздоровлению предприятия, в том числе антикризисный план и финансово-экономический прогноз до 2022 года.



Вместе с тем 17 октября в Госсобрании Башкирии создали рабочую группу по мониторингу ситуации с нелегальными перевозчиками. Продумать план по нормализации ситуации на рынке Хабиров поручил уфимским чиновникам до 19 октября. 18 октября мэрия Уфы предложила пять мер борьбы с нелегальными перевозками. Начальник Управления транспорта и связи Андрей Федосов на совещании рабочей группы парламента РБ предложил воспользоваться рекомендациями Санкт-Петербургского Института транспортных систем, который проанализировал 120 маршрутов в Уфе и решил убрать 24 дублирующих, три изменить и три добавить. По 67 маршрутам институт предложил поэтапно перейти к регулируемым тарифам с контрактной системой. Кроме того, мэрия Уфы считает, что нужно определить объем субсидий на маршруты по муниципальным контрактам и ввести требование к классу транспортных средств. После получения ответа на запрос «Реального времени» в мэрии Уфы он будет опубликован. В Госкомитете Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству нашему корреспонденту сообщили, что из-за большого количества запросов ответ поступит в течение 7 рабочих дней.

Сейчас в Уфе разворачивается настоящая битва за лакомый рынок автобусных перевозок. 22 октября в столице Башкирии начались рейды ГИБДД по выявлению нелегалов, а 23 октября сами перевозчики вышли на забастовку, что отразилось на жителях в виде транспортного коллапса. Но забастовка ситуацию в их пользу не изменила и в итоге в Уфе и Уфимском районе с улиц убрали 1 224 автобуса малого класса и дополнительно вывели на маршруты 40 автобусов «Башавтотранса» и больше 100 машин легальных частных компаний.

«Перевозчики пытались нас шантажировать, создавая искусственный дефицит автобусов, но мы на поводу у нелегальных перевозчиков не идем. Есть поручение врио главы республики, соответственно работа по наведению порядка на улицах города Уфы и других городов республики, в том числе по аресту нелегальных автобусов, будет продолжаться. Ситуацию мы полностью контролируем, — передает слова председателя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова ИА «Башинформ.

В итоге в Уфе и Уфимском районе с улиц убрали 1 224 автобуса малого класса и дополнительно вывели на маршруты 40 автобусов «Башавтотранса» и больше 100 машин легальных частных компаний. Фото youtube.com

На следующий день нелегальные перевозчики передумали и пришли с мировой к транспортному блоку правительства республики. По данным источника башкирского издания в правительстве региона, они согласились прекратить забастовку и вернуться на маршруты, но вместо этого в правительстве предложили принять участие в конкурсе по распределению пассажирских маршрутов, который пройдет в ноябре. Издание сообщает, что для участия в конкурсе с перевозчиков требуют разработку единого брендинга, водителей в белых рубашках и прошедших проверки новых автобусов. Как сообщала мэрия Уфы, на следующий день после рейдов, 23 октября, более 300 физических лиц на нелегальных маршрутках захотели работать легально.

Вместе с тем новости появились из Союза автопредпринимателей Башкирии, в офис которых с обыском пришли сотрудники ОБЭП и ОМОН. Причиной пристального внимания силовиков может стать оказываемая Союзом юридическая помощь водителям маршрутных автобусов и обслуживание части центральных маршрутов под видом экскурсионных. Дозвониться до офиса союза «Реальному времени» не удалось, запрос на получение комментария был направлен на электронную почту.



Напомним, подробно о том, кто делит рынок пассажирских перевозок в Уфе можно почитать в материале «Реального времени».

«Безусловно, Хабирову нужны сейчас великие совершения»

Общественный деятель Андрей Потылицын отмечает, что в Уфе давно пора было начать решать транспортный вопрос.

— Это давно уже назревший вопрос, который много лет сдерживался определенными коррупционными механизмами. То что Казань приводят в пример — это уже не просто злопыхательство, а действительно на нее пора посмотреть внимательно. Это безусловно необходимые вещи. Масштаб, условно говоря, контрафакта на этом рынке уже 42% — это за пределами разумного, — полагает собеседник издания.

По его наблюдениям, во время забастовки нелегальных перевозчиков были перебои на нескольких направлениях — в Шакше и других пригородах, но транспортного коллапса не случилось. Столь активные шаги на пути к транспортной реформе он связывает с приставкой врио у главы Башкирии.

— Безусловно, Хабирову нужны сейчас великие совершения, результаты, громкие заявления, как и любому приходящему на должность руководителю. Он выбрал эту тему и медицину. На самом деле они его начали пугать, что сейчас вам все заблокируем и город встанет. Но вместо того, чтобы испугаться, на следующий день пришли с обыском в эту ассоциацию перевозчиков. В итоге все сейчас успокоились и понимают, что эта война точно никому не нужна и ее не будет. Я считаю, что он правильно все сделал в том смысле, что проблема была очевидной, надо было с чего-то начинать и он начал с этого, — комментирует Потылицын.

Доцент кафедры проектного менеджмента, экономики и предпринимательства УГНТУ Рустем Шайахметов говорит, что проблема с транспортным обслуживанием не столько назрела, сколько уже перезрела.

— Второе — наш государственный аппарат отвык работать, потому что у нас всегда находились убедительные, уважительные причины, почему этого не делать. Третье — были и сейчас есть достаточно влиятельные структуры, которые очень устраивает данная ситуация. И когда пытались что-то делать, начинались забастовки и прочие дела. Но Хамитов не готов был идти на конфликты и тихой сапой умирал ГУП «Башавтотранс», трамвайная линия МУЭТ. Мы видели все это, но ничего не предпринималось. Теперь достаточно жесткие, резкие шаги, которые все сколыхнули. Конечно, многие пострадали, но что будет дальше — интересно посмотреть, — говорит Шайахметов.

По его мнению, Радий Хабиров умеет просчитывать ситуацию на несколько шагов в перед.

— Если Рахимов очень часто действовал импульсивно, то про Хабирова так не скажешь. Значит, когда он принимал решения, у него уже был какой-то план — это моя точка зрения. Вполне возможно, что есть определенные договоренности с крупными игроками транспортного обслуживания, которые могут зайти на рынок Уфы.

«Может быть, кто-то придет из вне»

Доцент кафедры проектного менеджмента, экономики и предпринимательства УГНТУ после заявления Хабирова ждет существенных изменений в транспортном вопросе в Уфе.

— Вопрос в том, что в наше транспортной системе надо что-то решать уже давным-давно, а у нас вместо решения этих проблем все копили деньги. В этом году у нас 33 млрд профицит при 170 млрд поступлений. Очень крупные суммы, которые лежат — они не работают. Социальные проблемы должны решаться, в том числе инфраструктурные. А у нас инфраструктурные реальные хорошие проекты не осуществляются в течение довольно продолжительного времени. Поэтому у нас и возникают транспортные коллапсы с достаточной периодичностью. Я не думаю, что ситуация изменится в самое короткое время, но наставление дано и чиновники сейчас будут идти в указанном направлении.

Андрей Потылицын полагает, что после реформы в Уфе останутся и большие и маленькие автобусы, но последние необходимо привести в порядок.

— Сейчас есть некий промежуточный план. Скажем, по центральным артериям будут ходить большие автобусы, а к ним, условно говоря, будут подъезжать маленькие, потому что везде большие автобусы пускать нельзя, это понятно. У нас действительно есть пределы рентабельности — маленький маршрут — маленький автобус. У нас был какой-то абсолютный ад, когда 20-30 автобусов одновременно устремляются на остановку, толкаются, они грязные, чумазые — ужас, — вспоминает собеседник издания.

Спикер предполагает, что на рынок транспортных услуг в рамках реформы зайдет не местный перевозчик.

— Во-первых, в течение двух-трех месяцев сейчас переформатируются эти маршруты. Во-вторых, есть идея государственного или негосударственного единого перевозчика по центру. В центре нужно порядка 400 больших автобусов. У местных перевозчиков такого количества нет. У «Башавтотранса» тоже нет. Может быть, кто-то придет из вне, — рассуждает Потылицын.

Впрочем, Рустем Шайахметов добавляет, что для улучшения транспортной ситуации нужно работать не только с перевозчиками, но и с самой инфраструктурой.

— У нас в очень многих микрорайонах нет нормальных выездов. Это в первую очередь Сипайлово, сейчас нет хорошей связки между Зеленой рощей и центром, в результате чего возникают пробки. Эти вопросы надо решать, надо формировать нормальные транспортные потоки, пропускную способность улично-дорожной сети, — отмечает Шайахметов.

Начинался нелегкий путь в 2007 году, когда в городе решили радикально пересмотреть систему пассажирских перевозок. Тогда жителей Казани возили на микроавтобусах, а владельцев бизнеса подозревали в связи с силовиками и криминалом. Фото k-metro.ru



И Казань как пример пройденной войны

В качестве примера в борьбе с нелегальными перевозчиками Радий Хабиров приводил Казань. И не зря — в свое время в столице Татарстана пришлось пережить собственную войну с нелегалами, но в итоге транспортную систему все-таки привели в порядок. Начинался нелегкий путь в 2007 году, когда в городе решили радикально пересмотреть систему пассажирских перевозок. Тогда жителей Казани возили на микроавтобусах, а владельцев бизнеса подозревали в связи с силовиками и криминалом. Чтобы изменить систему, местным властям пришлось обращаться за помощью к президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, который поддержал инициативу. После этого для Казани закупили большие и средние автобусы китайского производства с экологичным стандартом двигателя Евро-3, прозванными в народе «краснобусами».

Но нелегальные перевозчики были не готовы оставить рынок без боя. Например, еще в 2009 можно было увидеть рассекающие по городу маршрутные такси. В 2008 ситуация накалилась из-за начавшейся охоты на «краснобусы». В декабре в городе за неделю из пневматического оружия расстреляли 60 машин. Выстрелы совершались как правило на ходу из легковых автомобилей. Местные власти подозревали в нападениях владельцев нелегальных маршруток, предположив, что с ростом числа «краснобусов» их выручка продолжила падать. За помощь в поимке злоумышленников мэр Казани обещал один миллион рублей, но найти их так и не удалось.



Завкафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест Александр Дембич отмечает, что сейчас Казани не хватает сочетания транспорта, развозящего людей на длительные расстояния с небольшими автобусами, распределяющими потоки с участков с большим количеством остановок.

— Как правило, малогабаритные средства, микроавтобусы, концентрируются как раз возле фокусных остановок, развозя горожан на относительно небольших территориях. А вот по длинным маршрутам идут как раз большие экспресс-автобусы. Эта система признана во всем мире. Мне кажется здесь есть определенный перегиб, когда все перевели на большие автобусы. Это не вполне рационально. Рационально как раз использовать мировой опыт в этом деле, — говорит собеседник издания.

В случае с Уфой он видит только один выход стабилизации рынка — тесный контакт местных властей с перевозчиками.

— Просто администрации надо плотнее работать с бизнесом, который вовлечен у них в пассажирские перевозки, осуществлять больше контроля над ними. Когда нет контроля и нормального контакта между ассоциациями, профсоюзами перевозчиков и администрацией города, все так и получается, — полагает Дембич.