Замглавы администрации Уфы по строительству оставил свою должность

Заместитель главы администрации Уфы по строительству и архитектуре Артур Хромец написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источник, чиновник планирует переехать в Москву, где будет работать в крупной корпорации. Пост замглавы администрации города Хромец занимал с декабря 2017 года.

Добавим, ранее он трудился следователем МВД Башкирии, возглавлял отдел дознания управления Федеральной службы по налоговым преступлениям, работал следователем в региональном управлении наркоконтроля. Позже трудился в коммерческих структурах.

Напомним, ранее врио главы региона Радий Хабиров назначил управляющего делами главы Башкирии.



