Радий Хабиров отчитал министра экологии Башкирии из-за ситуации с карьерами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках оперативного совещания правительства РБ отчитал министра экологии Илдара Хадыева за нерешенную ситуацию с карьерами.

Ранее Хабиров побывал в Зауралье, где ведется добыча природного камня-плитняка, в том числе нелегально. Он представил видеоролик, снятый во время посещения одного из карьеров Баймакского района, где разработка велась варварским способом, не проведена рекультивация территории.

На совещании глава республики обратился к Хадыеву, в жесткой форме потребовав узнать, почему возникла данная ситуация, но так и не услышал внятного ответа.

«Мы столкнулись с серьезной системной проблемой. Я возмущен этой ситуацией. Таких карьеров только в Баймакском районе несколько десятков — более 40. Вся эта разработка идет более 20 лет, а республика и район за это время практически ничего не получили. И эта тема имеет место во всех зауральских районах», — отметил он.

В итоге Хабиров дал поручение приостановить выдачу и действие лицензий на добычу природного камня, организовать проверку правильности ведения работ в рамках существующих лицензий. Также планируется создание межведомственной рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов, которая в течение недели должна представить план по наведению порядка в этой сфере.

Стоит отметить, что в конце сентября Баймакском районе произошла массовая драка между местными жителями и рабочими, приехавшими из Чечни. По словам участников конфликта, гости облили продавщицу пивом и угрожали ей ножом. После этого местные мужчины собрались проучить обидчиков. В результате массовой драки один человек с ножевыми ранениями попал в больницу.